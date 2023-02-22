Власти Ирана включили в санкционный список президента медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флая. Он оказался в числе почти 40 физических лиц и организаций, попавших под санкции после расширения санкционных списков Евросоюза и Великобритании против Тегерана.

В сообщении министра иностранных дел Ирана говорится, что попавшим под санкции лицам запрещён въезд в страну, кроме того у них будут изъяты все активы в государстве, если они существуют и будут обнаружены.

В декабре в санкционный список Ирана попала Иранская служба Радио Свобода и французский журнал Charlie Hebdo. Тогда Флай назвал это решение Тегерана "абсурдной манипуляцией правдой, обычной для любого авторитарного режима".

Иранские власти обвиняют западные правительства в провоцировании массовых протестов против властей, начавшихся в сентябре прошлого года и продолжающихся до сих пор. Власти убили сотни участников выступлений, некоторые были казнены по решению местного суда, однако протесты продолжаются уже около полугода.

В мае прошлого года Джейми Флай был включён в санкционный список МИД России.