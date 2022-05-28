Иран задержал в Персидском заливе два греческих нефтяных танкера

Силы иранского Корпуса стражей исламской революции задержали в Персидском заливе два греческих нефтяных танкера. Причины задержания не раскрываются. Это первый крупный инцидент в море за последние несколько месяцев на фоне напряженных отношений Тегерана со странами Запада из-за ядерной сделки, передаёт Associated Press.

МИД Греции направил послу Ирана в Афинах ноту в связи с захватом судов. В ведомстве назвали действия корпуса "актом пиратства" и призвали немедленно освободить суда и их экипажи.

Задержание греческих судов произошло вскоре после того, Греция передала США иранскую нефть с задержанного российского танкера. Речь идет о судне Pegas, которое 19 апреля задержали из-за санкций ЕС у берегов греческого острова Эвбея. Через несколько дней танкер переименовали в Lana. 22 апреля судно отпустили. Экипаж предоставил документы Международной морской организации, из которых следует, что право собственности на танкер принадлежит компании, которая не попадает под санкции ЕС.

По данным греческих СМИ, что до середины марта танкер фактически принадлежал Промсвязьбанку. Он находится под санкциями. 17 марта судно сменило владельца и было передано "Трансморфлоту".



В мае, как утверждают журналисты, США направили Греции запрос с требованием арестовать нефть с танкера. Вашингтон утверждал, что сырьё было иранского происхождения, а компания, которая получит выгоду от ее продажи, находится в черном списке США из-за подозрения в финансировании терроризма. В итоге суд в Греции принял решение передать груз с танкера США.