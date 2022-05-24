Виктор Орбан вводит в Венгрии новое чрезвычайное положение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил во вторник, что вводит в стране новое чрезвычайное положение, сославшись на вызовы, которые связаны с продолжающейся войной в соседней Украине.

При этом, как отмечает AFP, лишь в будущий вторник в Венгрии истекает режим другого чрезвычайно положения, действовавший из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

"Мир стоит на пороге экономического кризиса. Венгрия должна защищаться от войны и защищать финансовую безопасность своих граждан", - написал Орбан в фейсбуке, указав на необходимость "пространства для манёвра и немедленных действий". Незадолго до его высказываний венгерский парламент, который лишь недавно приступил к работе после выборов, внёс поправку в Конституцию, разрешающую правительству подобные меры.

Какие конкретно меры ждут Венгрию, будет объявлено 25 мая, отметил Виктор Орбан.

Венгерский Союз гражданских свобод осудил действия премьера, подчеркнув, что "чрезвычайное положение теперь станет постоянным". Данный шаг даёт Орбану "больше свободы действий, чем обычно", позволяет ему "ограничивать или же просто приостанавливать фундаментальные права каждого", подчёркивают в гражданском союзе.

Одновременно во вторник стало известно о письме Виктора Орбана председателю Совета ЕС Шарлю Мишелю, в котором венгерский премьер пишет, что его страну пока не убедили в необходимости поддержки европейского эмбарго на российскую нефть, и что выносить данный вопрос на обсуждение участников саммита ЕС на следующей неделе он (Орбан) считает пока бессмысленным.

В законодательном органе Венгрии у консервативной партии "Фидес" во главе с Орбаном большинство в две трети голосов.

У власти в Венгрии, входящей в Евросоюз и НАТО, Виктор Орбан находится уже 12 лет. Неоднократно западные страны-партнёры обвиняли его в злоупотреблении полномочиями и отходе от принципов демократии и основных свобод. Орбана и его партию также обвиняют в сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным, не прервавшемся и после начала войны на территории Украины, а также в коррупции, авторитаризме и экономическом популизме.