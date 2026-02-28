Иран запускает ракеты по Израилю, объявлена тревога

В Израиле утром в субботу несколько раз объявлялась воздушная тревога в связи с запуском ракет и беспилотников с территории Ирана. Израильские военные совместно с Вооружёнными силами США ранее начали наносить удары по целям в Иране.

Армия обороны Израиля призвала граждан оставаться в укрытиях во время тревоги. Силы ПВО работают над перехватом ракет и беспилотников.





Пока нет данных о числе выпущенных ракет и возможных попаданиях. Летом прошлого года в ходе длившейся несколько дней военной кампании Израиля против Ирана на территории Израиля погибли более 20 человек в результате ракетных обстрелов.

Контролирующая столицу Йемена проиранская группировка "Ансар Алла" (хуситы) также заявила, что будет наносить удары по Израилю.