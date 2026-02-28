Израиль и США наносят удары по Ирану

Израиль нанес превентивный ракетный удар по Ирану, заявил в субботу утром министр обороны страны Исраэль Кац.

Израильские военные в субботу заявили, что в различных районах страны были включены сирены воздушной тревоги "для подготовки населения к возможности запуска ракет в направлении Израиля" в ответ на удар. Израильские официальные лица говорят, что готовятся к "нескольким дням" конфликта с Ираном.

Позже американские официальные лица подтвердили, что армия США также участвует в нанесении ударов по Ирану.

Очевидцы в Тегеране публикуют видео взрывов, снятые в правительственном квартале.

Иранские государственные информационные агентства также сообщают о взрывах в Исфахане, Куме, Тебризе и провинции Лурестан.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что его не устраивает позиция Ирана на состоявшихся в Женеве переговорах между представителями этой страны и США, отметив, что Тегеран не согласен формально отказаться от планов получить ядерное оружие и прекратить обогащение урана.

Летом прошлого года США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. В Вашингтоне тогда заявили, что они были полностью уничтожены. Сейчас власти США заявляют, что Иран пытается восстановить свою ядерную программу. В Тегеране при этом заявляют, что её целью не является обладание ядерным оружием.

Новость дополняется.