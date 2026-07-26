Иран заявил, что приостанавливает удары по союзникам США в регионе

Власти Ирана заявили 26 июля, что Тегеран прекращает атаки на союзников Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, потому что Вашингтон воздерживается от нападений на Иран вторую ночь подряд. В то же время, представитель иранской армии заявил, что боевые действия могут расшириться, если США решат возобновить атаки. Он в частности упомянул союзников Ирана - йеменских хуситов - и их угрозы судоходству в Красном море, и в частности портам Саудовской Аравии.

США наносили удары по Ирану в течение почти двух недель. Иран наносил удары по соседним странам, где расположены базы США, в первую очередь Катару, Бахрейну и Иордании.

Комментаторы отмечают, что пауза в ударах, которая продолжилась две ночи подряд, началась в преддверии встречи, запланированной в Вашингтоне между президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Этот визит состоится ровно через пять месяцев после того, как американские и израильские войска начали широкую кампанию воздушных ударов по Ирану. В апреле было заключено перемирие, обмен ударами между Ираном и Израилем прекратился, однако Соединённые Штаты и Иран по-прежнему периодически обмениваются ударами, последнее обострение началось две недели назад.

По данным The New York Times, президент США Дональд Трамп пока отказался от планов резко усилить военную кампанию против Ирана после того, как военные предупредили его о риске быстрого истощения запасов ракет для систем противовоздушной обороны "Пэтриот" и других средств ПВО на Ближнем Востоке.

Пентагон утверждает, что его силы остаются хорошо оснащёнными. Представитель военного ведомства Шон Парнелл заявил каналу CNN, что "американские военные имеют большой арсенал возможностей".

Выступая в Белом доме 26 июля, Трамп заявил, что ещё не решил, возобновлять ли полномасштабную операцию против Ирана. Он также сказал, что Иран стоит перед выбором между соглашением и намного более сильными ударами по нему.

В то же время, как сообщило 26 июля государственное телевидение Ирана, иранские военные остановили шесть судов, пытавшихся пройти по Ормузскому проливу в течение предыдущих суток. Соединённые Штаты в свою очередь заявляют о том, что останавливают суда, пытающиеся преодолеть блокаду портов Ирана. Препятствовавание судоходству в Ормузском проливе было главной причиной возобновления ударов США по Ирану в середине июля, впоследствии США возобновили и действие блокады Ирана. Таким образом ситуация вернулась к статус-кво до середины июня, когда Ормузский пролив был фактически заблокирован.

Тегеран при этом заявил, что достиг прогресса в переговорах с Оманом относительно "общих принципов и операционных механизмов" судоходства в проливе. Оман и Иран заявили, что обсудят вопросы введения сбора за проход судов через пролив, против чего выступает Вашингтон.