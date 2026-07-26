NYT: Трамп отложил эскалацию войны с Ираном из-за нехватки ракет ПВО

Президент США Дональд Трамп пока отказался от планов резко усилить военную кампанию против Ирана после того, как военные предупредили его о риске быстрого истощения запасов ракет для систем противовоздушной обороны "Пэтриот" и других средств ПВО на Ближнем Востоке. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, решение было принято после совещания с ключевыми советниками и членами кабинета министров. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупредил Трампа, что возобновление масштабных ударов почти наверняка вызовет более мощный ответ Ирана и резко увеличит расход перехватчиков, необходимых для защиты американских баз в Иордании, Кувейте, Бахрейне и Арабских Эмиратах.

Собеседники газеты также сообщили, что администрация опасается более широких последствий эскалации, включая вовлечение союзников США в Персидском заливе в конфликт, дальнейший рост цен на энергоносители, экономический кризис и усиление миграционного давления. Кроме того, часть американских чиновников сомневается, что новые удары заставят Тегеран вернуться к переговорам, и считает, что они лишь укрепят внутреннюю сплоченность иранского руководства.

По данным The New York Times, к концу апреля Пентагон уже израсходовал более 1200 ракет-перехватчиков "Пэтриот" стоимостью свыше четырёх миллионов долларов каждая, а с тех пор ситуация с запасами, по оценке военных, еще ухудшилась.

Несмотря на заявления Трампа о готовности к дальнейшим ударам, в Белом доме сейчас рассматривают альтернативный сценарий, который поддерживают несколько его советников, включая Джареда Кушнера. План предполагает продолжение переговоров с Ираном в сочетании с усилением экономического давления и санкций вместо новой масштабной военной операции.