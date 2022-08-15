Иран заявил, что Салман Рушди сам виноват в покушении на себя

Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани впервые выступил с заявлением по поводу покушения на писателя Салмана Рушди. Он категорически отверг любые обвинения в причастности Ирана к нападению на писателя, сказав, что иранские власти узнали о нем только из западных СМИ. Однако он считает, что в покушении не виноват никто, кроме самого Рушди, чьи произведения оскорбляли ислам, и "его сторонников".
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен обвинил Иран в том, что его власти и СМИ десятилетиями призывают к расправе над Рушди, которого Блинкен называет не только выдающимся писателем, но и борцом за свободу слова и творчества.
Официальные СМИ Ирана назвали покушение на Рушди "божественным возмездием". Государственный телеканал Джаам-э Джам так прокомментировал новость о том, что Рушди может лишиться глаза: "Глаз сатаны ослеплен".
- Покушение на Рушди произошло 12 августа в одном из культурных центров Нью-Йорка, где писатель выступал с лекцией. Выскочивший на сцену молодой человек нанес Рушди многочисленные ножевые ранения. Писатель был доставлен в больницу. По словам его литературного агента и членов семьи, Рушди пришлось провести более суток на аппарате искусственного дыхания, у него ранения шеи и печени, он может потерять один глаз. Сейчас Рушди уже может дышать самостоятельно, но его состояние остается тяжелым.
- Нападавший был задержан. Им оказался 24-летний гражданин США Хади Матар. Родители Матара иммигрировали в США из Ливана. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.
- В 1989 году, после выхода четвертой книги Рушди "Сатанинские стихи", один из персонажей которого повторяет жизненный путь пророка Мухаммеда, тогдашний верховный лидер страны аятолла Хомейни издал фетву, призывающую покарать писателя смертью. За убийство Рушди была назначена награда в 3 миллиона долларов.Угроза жизни Рушди привела к тому, что Великобритания и Иран прервали дипломатические отношения в марте 1989 года, и с тех пор Рушди вынужден жить под охраной полиции. Иран заявил, что не будет ни исполнять, ни отменять фетву, когда восстановил связи с Лондоном через девять лет, утверждая, что только Хомейни, который умер в 1989 году, имел право аннулировать её.
- Салман Рушди – лауреат Букеровской премии за роман "Дети полуночи", литературной премии Коста, командор французского ордена искусств и литературы. В 2007 году королева Великобритании Елизавета II присвоила Рушди рыцарский титул за заслуги перед литературой. В своих книгах Рушди поднимает вопросы существования ислама в современном мире, самоидентификации мусульман и эмигрантов. С 2000 года Рушди живет в США.
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