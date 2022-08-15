Иран заявил, что Салман Рушди сам виноват в покушении на себя

Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани впервые выступил с заявлением по поводу покушения на писателя Салмана Рушди. Он категорически отверг любые обвинения в причастности Ирана к нападению на писателя, сказав, что иранские власти узнали о нем только из западных СМИ. Однако он считает, что в покушении не виноват никто, кроме самого Рушди, чьи произведения оскорбляли ислам, и "его сторонников".

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен обвинил Иран в том, что его власти и СМИ десятилетиями призывают к расправе над Рушди, которого Блинкен называет не только выдающимся писателем, но и борцом за свободу слова и творчества.

Официальные СМИ Ирана назвали покушение на Рушди "божественным возмездием". Государственный телеканал Джаам-э Джам так прокомментировал новость о том, что Рушди может лишиться глаза: "Глаз сатаны ослеплен".