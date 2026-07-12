Иран заявил о закрытии Ормузского пролива. США нанесли новые удары

Американские военные в ночь на 12 июля нанесли очередную - третью на этой неделе - серию ударов по объектам в Иране после того, как Корпус стражей исламской революции вечером в субботу заявил о закрытии стратегически важного Ормузского пролива и атаковал контейнеровоз под флагом Кипра.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что в результате удара по судну "Galaxy", следовавшему через Ормузский пролив, один член экипажа пропал без вести, а на самом судне возник пожар и было серьёзно повреждено машинное отделение. В заявлении говорится, что удары по Ирану призваны "снижать способность Ирана свободно атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, следующие через пролив". Удары прокомментировал также глава Пентагона Пит Хегсет, написав: "Иран сделал плохой выбор. Теперь он платит".

Высокопоставленный американский чиновник сообщил журналистам, что американские силы нанесли удары по иранским радарным системам воздушного наблюдения, системам морского наблюдения, складам ракет и дронов, пусковым площадкам ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также пусковым установкам зенитных ракет с целью ослабления военных возможностей Тегерана.

Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах на юге Ирана после ударов. Иран в свою очередь атаковал, как заявляют в Тегеране, связанные с США объекты в ряде стран региона. О взрывах сообщали в частности в Иордании и Омане, в Катаре были ранены три человека при падении обломков.

Ещё накануне СМИ со ссылкой на источники писали о том, что неофициально Иран признал "ошибкой" предыдущие инциденты с ударами по судам в Ормузском проливе. Однако вечером в субботу КСИР официально заявил о закрытии пролива до дальнешего уведомления. Иран настаивает на том, что суда должны следовать через пролив по согласованному с Тегераном маршруту, против чего резко возражают США и другие страны.

"Ормузский пролив будет закрыт до дальнейшего уведомления и до окончания вмешательства США в этом районе. Ни одно судно не будет пропущено", - говорится в заявлении.

Этому предшествовали переговоры главы МИД Ирана Аббас Арагчи в Омане, на которых обсуждался в том числе и вопрос Ормузского пролива. Никаких заявлений по их итогам не было. RFE/RL узнала из дипломатических источников, что Иран покинул переговоры, заявив, что вернётся после выработки единой внутренней позиции по предложениям Омана о судоходстве через пролив.

Накануне с резким заявлением выступил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. В опубликованном заявлении он поклялся отомстить за убийство своего отца и предшественника Али Хаменеи, заявив, что возмездие "должно быть неизбежно осуществлено".

Возобновление ударов и последние заявления вновь поставили под сомнение жизнеспособность режима прекращения огня и меморандума о взаимопонимании, подписанного США и Ираном в середине июня.