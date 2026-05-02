Иранская правозащитница Наргиз Мохаммади госпитализирована

Правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади, которая находится в заключении в Иране, была госпитализирована. Об этом говорится в заявлении ее семьи и адвоката, опубликованном на сайте фонда Наргиз Мохаммади.

Мохаммади находится в отделении интенсивной терапии в одной из больниц Зенджана – в пятницу она дважды потеряла сознание из-за проблем с сердцем.

Согласно заявлению, власти отказались перевести правозащитницу в более оснащенную больницу Парс в Тегеране, где за ней могла бы ухаживать ее медицинская команда. Отмечается, что кардиологи в Зенджане ранее предупреждали, что в больницах города отсутствует специализированное оборудование, необходимое для лечения ее состояния.

Как отмечает ее адвокат Мостафа Нили, судебно-медицинская комиссия Зенджана ранее предписала приостановить исполнение приговора на один месяц, чтобы Мохаммади могла получить медицинскую помощь, однако местная прокуратура отказалась исполнять эту рекомендацию без одобрения прокуратуры Тегерана.

"Мохаммади была переведена в тюрьму Зенджана в нарушение правовых норм, а прокурор Тегерана распорядился о ее лечении в больницах Зенджана вопреки экспертным заключениям как судебно-медицинской организации, так и специализированных кардиологов", – заявил Нили.

В заявлении фонда говорится, что в последние дни у правозащитницы было высокое артериальное давление, которое не удавалось снизить с помощью лекарств. "Она похудела примерно на 20 кг и страдает от повторяющихся острых болей в груди", – сказано в публикации.