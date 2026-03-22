Иранские ракеты попали по жилым кварталам в Израиле

Вечером 21 марта баллистические ракеты, выпущенные со стороны Ирана, попали в жилые кварталы в городах Арад и Димона на юге Израиля. И Арад, и Димона расположены недалеко от так называемого Ядерного центра в пустыне Негев: вероятно, именно он мог быть целью для ракет. В обеих городах система ПВО не смогла перехватить ракеты.

По сообщениям местных СМИ, в результате прямого попадания ракеты в Араде разрушены девять жилых домов. Не менее 70 человек пострадали, получив ранения различной степени тяжести, в больницу в Беэр-Шеве доставлены более 30 пострадавших, не менее четырех человек находятся в тяжелом состоянии. В числе тяжелораненых есть пятилетняя девочка.

Перед обстрелом Арада Иран выпустил баллистические ракеты, которые попали по соседнему городу Димона. Там, по данных местных СМИ, было зафиксировано до 12 попаданий, одно — прямое по жилому дому. Спасатели сообщили о более 50 пострадавших в Димоне, в больницу в Беэр-Шеве были доставлены 38 из них, в том числе 12-летний мальчик, который находится в тяжелом состоянии. Власти пока не сообщали о погибших в обоих городах.

Израильский военный журналист Сергей Ауслендер пишет, что по дому в Димоне ударил "не суббоеприпас, а самая натуральная боеголовка, предположительно в 200–250 кг".

"Много разрушений и раненых и просто чудом обошлось без погибших. В армии подтверждают, что ракета-перехватчик промахнулась по цели", — подчеркивает Ауслендер. По его словам, попадание в Димоне пришлось в район старой застройки, где многие дома не имеют защищённых комнат (мамадов), и именно поэтому было много пострадавших.

Перед ударами по Араду и Димоне Иран 21 марта заявил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) об ударе США и Израиля по своему ядерному объекту в Натанзе. После этого иранское государственное телевидение сообщило, что Иран нанес ракетный удар по израильскому объекту в Димоне "в качестве ответной меры на израильскую атаку на ядерный объект в Натанзе".

Израильские военные 21 марта подтвердили лишь удар по Университетскому ядерному центру Малек-Аштар в Тегеране, а также по военным производствам ракет (эти объекты не названы конкретно), но не сообщали об ударе по обогатительному комплексу в Натанзе.