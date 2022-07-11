Исчезнувшие голубые ара вернулись в Бразилию

Все восемь попугаев вида голубой ара, выпущенные месяц назад в естественную среду их обитания в Бразилии, выжили. Эти птицы более двадцати лет считались исчезнувшими в дикой природе. О надеждах на восстановление популяции рассказывает The Guardian.

Родина голубых ара – область кустарников и терновых лесов на северо-востоке Бразилии – была разрушена в результате человеческой деятельности. Последний голубой ара, живший в дикой природе, исчез в 2000 году. Оставалось лишь несколько десятков попугаев в частных коллекциях. Судьба вида оказалась под угрозой.

Спустя более десяти лет о проблеме голубых ара рассказали всему миру. В 2011 году на экраны вышел мультфильм "Рио". Вместе с сиквелом "Рио 2" они собрали почти миллиард долларов в прокате. В 2018 году в бразильском штате Баия был создан заповедник дикой природы ара, а различные центры в нескольких странах включились в программу по разведению голубых ара с помощью частных коллекций.

В результате биологам удалось вывести несколько сотен исчезающих птиц. В июне 2022 года восемь из них выпустили в бразильский заповедник. По словам биолога Тома Уайта, технического консультанта проекта по спасению ара, все попугаи выжили. Птицы, каждая из которых снабжена радиопередатчиком, сейчас находятся под пристальным наблюдением. В декабре, если всё пойдёт хорошо, биологи планируют выпустить ещё двенадцать голубых ара.

"Все попугаи находятся в репродуктивном возрасте. Мы также позаботились о местах для гнёзд, чтобы побудить ара начать спаривание в следующем году и в конечном итоге создать гнездовые территории в заповеднике", – рассказал Уайт.