Суд в США: слониха — не человек и не будет освобождена из зоопарка

Верховный суд Нью-Йорка постановил, что слониху Хэппи нельзя признать "незаконно заключённой", так как она не человек, хотя "умна и заслуживает сочувствия". Хэппи останется в зоопарке. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Согласно решению суда, правило хабеас корпус, в соответствии с которым задержанный или кто-то от его имени может обратиться в суд с жалобой на незаконный арест, не распространяется на животных. Суд постановил, что слониха Хэппи не будет выпущена на свободу, "хотя никто не оспаривает, что слоны являются разумными существами, заслуживающими надлежащей заботы и сострадания".

Также в решении суда сказано, что освобождение Хэппи оказало бы "огромное дестабилизирующее влияние на современное общество". Суд отметил, что расширение правила хабеас корпус на животных поставит под вопрос владение домашними животными и их эксплуатацию.

При этом двое судей не поддержали решение большинства коллег. Они написали особое мнение, в котором заявили, что тот факт, что Хэппи — животное, не мешает ей иметь законные права. Один из судей отметил, что Хэппи содержится в "неестественной для неё среде, которая не позволяет ей жить своей жизнью".

Обжаловать решение Верховного суда Нью-Йорка нельзя. Однако основатель правозащитной организации "Нечеловеческие права", которая представляла интересы слонихи, "доволен тем, что удалось убедить некоторых судей". Он подтвердил, что правозащитная группа продолжит работу, в том числе в других штатах и странах. Ранее организация защищала интересы шимпанзе. Эти дела были проиграны.