"Ищут места для лагерей". Блогеры об отдыхе Путина и Шойгу в тайге

Владимир Путин снова отдыхает в тайге с Сергеем Шойгу, сообщил на днях Дмитрий Песков. В Сибири они остановились на несколько дней, по дороге из Благовещенска. Где именно, Песков уточнять отказался. "Обычный такой отдых – и тайга, и горы, прогулки, свежий воздух", – сообщил пресс-секретарь президента.

Казалось бы, все шутки по поводу совместного отдыха Путина и Шойгу в тайге были пошучены в соцсетях еще два года назад, но это не значит, что их нельзя пошутить снова.

Александр Коляндр

Было б круто, если б они там в глуши с шаманами проводили какие-нибудь обряды всесилия и вечной молодости, поедая волшебные корни, принося жертвы и купаясь в крови марала.

Сорокин, конечно, но нам же нужна стабильность

Анна Плотникова

Поцелуют медведицу, покатаются верхом на тигре, поплавают с щуками, полетают со стерхами, покушают ягеля, понюхают корни пустырника... И помолодевшие и отдохнувшие вернутся в Москву к исполнению своих нелёгких обязанностей.

Часть комментаторов, правда, надеются, что президент с министром обороны полюбят таежную жизнь и не захотят – а то и не смогут – вернуться в столицу.

Сергей Максимишин

Путин с ШойгУ

Ушли в тайгу.

Попали в пургу

И ни гу-гу.

Другие отмечают, что Сергей Шойгу как-никак лидер списка "Единой России", и его уход в отпуск накануне выборов выглядит немного странно.

Кирилл Шулика

Путин и Шойгу снова отдыхают в тайге.

Ну и правильно, выборы сами себя выиграют, можно и отдохнуть.

Но молодцы, все отпуска вместе проводят.

Федор Крашенинников

Отбросим сомнительный юмор и вот о чём подумаем: за 10 дней до начала голосования лидер партсписка вдруг решил отдохнуть. Это что, демонстрация того, что всё хорошо и можно расслабиться? Или Шойгу, наоборот, хочет отстраниться от кампании, чтоб, если что, не отвечать за итог? Или это какое-то совещание о том, что дальше делать? Но зачем тогда так демонстративно уединяться в тайге?

Колоритных фото и подробностей о совместных занятиях вроде сбора грибов и шишек пока не последовало, однако Дмитрий Песков не исключил, что Шойгу мог обсуждать с Путиным свою идею о строительстве в Сибири новых городов.

Станислав Белковский

Там вход в Шамбалу. Подлинная идея С. К. Шойгу состоит в том, чтобы построить эксклюзивные населённые пункты именно в этом сакральном месте.

Тема наполеоновских планов Шойгу в соцсетях тоже активно обсуждается.

Методичка

По-человечески можно понять, что министру обороны (и в МЧС) греют душу масштабные и быстровозводимые конструкции, вырастающие словно бы ниоткуда, единственно силой воли и мысли мудрого руководства. Именно так были построены ковидные госпитали, впрочем, как и любимое детище Минобороны – Парк Патриот.

Но ведь и предки наши всë-таки были не дураки. Зачем городить на пустом месте новое поселение, например, Тайшет. На первый взгляд, чуть больше ПГТ, с населением всего 32 тысячи человек между Красноярском и Иркутском (как раз там, где хочет министр).

При этом скромный Тайшет –это буквально «Ворота БАМа» (и крупная узловая станция), рядом по плану Rusal должен построить новый алюминиевый завод (а ведь там кому-то надо будет работать), здесь же берет начало нефтепровод на Дальний Восток.

Не забудьте и о названии – «поехать в Тай» любит каждый россиянин. А про то, что этот Тай находится не на юго-востоке Азии, а в самом еë центре, можно будет сказать уже в самолете.

Подумайте, господин министр, хороший же вариант.

Илья Барабанов

Прочитал расследование про Шойгу и подумал, что в нынешней кампании «Единой России» самое смешное, наверное, это новые города в Сибири, которые он собрался строить.

Что приходит в голову нормальному человеку, когда он слышит: «Мы построим новый город?». Ну, там Петр I и Петербург, Екатерина II и Одесса, Норильск и Воркуту начали строить при Сталине, да хоть ингушский Магас при Ельцине.

Все эти опыты показали, что тебе сначала хотя бы тысяч на 100 надо построить что-то работающее. И, как показывает советский опыт, не всегда получается. Но «тысяч на 100» пиариться не очень интересно, так что нынешние замахиваются сразу на миллионники.

Построить с нуля миллионник в тайге не получится даже у шойгу-ротенбергов-ковальчуков-сечина вместе взятых, особенно с их уровнем откатов. Понимает это любой школьник.

Построить с нуля миллионник в тайге не получится даже у Шойгу

Так что в голову путинских менеджеров приходит то же, с чего начинали. Тогда было укрупнение регионов, теперь укрупнение городов. «Давайте Владивосток объединим с Артемом, все деревни между ними объявим новым городом Спутник, нагоним туда тысяч двести мигрантов-строителей и так получим агломерацию под миллион?». «А давайте Абакан сольем с Минусинском и Черногорском, между ними засадим элитный квартал у озера и назовем это новой столицей Сибири?». Или из последнего гениального: давайте у Лесибирска рубить лес. Где же еще, спрашивается. Вы его и так там только рубите, в Китай продаете, а иноагенты почему-то Рубин с Железновой. А давайте к Москве Чечню присоединим, новым генерал-губернатором поставим Рамзана Ахматовича и пусть он устраивает фестивали варенья? Или это, сорян, уже перебор?

Как освоить ярдов 100-200 на строительстве «нового» города в Сибири? Отвечает мальчик Сережа из Тувы: объединить уже имеющиеся, между ними влепить новый квартал и пару развязок, а разницу дочке. Вы бы меньше людей в Сирии, ЦАР и Ливии гробили, Сергей Кужегетович, вместе с одним поваром, там и с новыми миллионниками, глядишь, дело бы пошло, и смешным бы не выглядели, да и люди живы были бы

Хотя многие предполагают, что в Сибири скорее возникнут не города, а лагеря-миллионники.

Есть и версия, что Путин держит Шойгу при себе неспроста.

Несмотря на давние слухи о том, что Путин растит из Шойгу преемника, многие уверены, что оснований для них нет.

Сергей Немалевич

Не уверен, что Путин хочет Шойгу в преемники (и что он вообще всерьез кого-то рассматривает), но это не значит, что сам Шойгу не хочет стать президентом уже в 2024 году. Или раньше. Пока у гаранта голова в облаках, о чем думает его верный спутник, обладающий самым мощным в стране силовым активом?

Все эти походы по сибирской тайге – опасное дело

Вообще-то все эти походы по сибирской тайге - опасное дело, особенно в какой-нибудь Туве. Тут и медведь может выйти внезапно и лосось слишком сильно за спининг потянуть. Наконец, мы знаем имена двух самых профессиональных российских туристов, которых могут не только шпили интересовать, но и, скажем, кедровые орешки.

А тогда уж столицу и правда могут в Сибирь перенести. Только называться она будет, я думаю, не Спутник.

Денис Билунов

Надо заметить, что недавний заброс Навального про "рейтинг Шойгу и Лаврова выше, чем у Путина" находит свое отражение в хронике новостей - причем весьма причудливым образом.

Оба фигуранта явно активизировались в производстве медиаконтента, условно говоря, Милонов-стайл. То у Лаврова злые омериканцы выкрадывают российских спортсменов, то Шойгу собрался строить город-миллионник в районе Лесосибирска (если не знаете, где это, советую вдумчиво изучить карту).

Акции министра обороны сейчас сильно идут в гору

Понятное дело, акции министра обороны сейчас сильно идут в гору из-за его гламурно-таежного long weekend getaway (ищут, наверное, с Путиным место ещё для одного миллионника) - но, во-первых, старожилы помнят, что предпредыдущий министр обороны г-н Иванов тоже в свое время был, казалось бы, главным фаворитом самизнаетекого - а что из этого вышло? Ага.

Провластные комментаторы считают, что отдых Путина с Шойгу – тема, не стоящая обсуждения.

Сергей Марков

Путин ушел в тайгу с Шойгу. Главная новость в России 7 сентября, которая мучает весь политический класс своей загадочной простотой.

Сергей Шмидт

Меня удивляет, что по мере приближения думских выборов критически настроенная к действующей власти часть «говорящего класса» впадает в откровенное мелкотемье. Я наблюдаю бесконечные рассуждения о поступке мальчика Никанора, который поправил Путина по поводу Семилетней и Северной войн. Дальше произошла какая-то вспышка критического энтузиазма в связи с высказыванием Путина о Малюте Скуратове. И на мой взгляд, наблюдается несоразмерная и нелогичная реакция на высказывание Шойгу о сибирских городах и об отдыхе в тайге...

Мне кажется, той части нашего гражданского общества, что сама себя считает независимой и самостоятельно рассуждающей, было бы неплохо обратиться к более серьезным проблемам в жизни, нежели мальчик Никанор и отдых Путина в тайге

К серьезным проблемам тем временем обращается издание "Агентство", основанное Романом Баданиным, бывшим руководителем "Проекта", после того, как второй признали иностранным агентом. 6 сентября на сайте "Агентства" было опубликовано большое расследование, посвященное Сергею Шойгу, в котором уделяется внимание в том числе и роли министра обороны в организации президентских отпусков.

Большая часть расследования посвящена тому, как Сергей Шойгу поддерживает свой имидж.

Ксения Собчак

«Агентство», в которое перевоплотился иноагент «Проект», выпустило своё первое расследование и сразу про Сергея дай ему бог здоровьичка Шойгу: на чем пиарится, куда возит Путина и как строит личный бренд (с огоньком!) - хоть марафон в инстаграм запускай.

Коротко суть расследования пересказывает телеграм-канал Можем объяснить:

Сергей Шойгу очень чутко относится к своему образу в СМИ и выстроил в Минобороны целую систему борьбы с критикой: это более сотни сотрудников пиар-отдела министерства, которые скрывают данные о происшествиях в армии и давят на журналистов. Об этом говорится в первом расследовании «Агентства» — бывшего издания «Проект».

Сергей Шойгу очень чутко относится к своему образу в СМИ

После прихода Шойгу в Минобороны был создан департамент информации и массовых коммуникаций, который стал работать круглосуточно и отслеживать все материалы СМИ, требуя убирать негатив. Постепенно на большинство мероприятий ведомства стали приглашать только самых лояльных журналистов, которых обязали заранее высылать тексты новостей на согласование.



Если же какой-либо скандал в армии все-таки выходит на федеральный уровень, пиар-отдел получает задание быстро написать пресс-релиз со своей версией событий, в которой нужно «замылить» основную часть негатива.



Тему имиджа самого Шойгу за немалые деньги курирует его заместитель Руслан Цаликов, который владеет элитной недвижимостью возможной стоимостью более 3,5 млрд рублей. Цаликову помогает отдел Генштаба, который по идее должен заниматься планированием военных операций, но также отвечает за «информационное противодействие».

"Агентство" цитирует сотрудника департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны: по его словам, когда газета "Коммерсант" на последней полосе писала что-то про армию, генералы получали задание звонить владельцу газеты Алишеру Усманову с требованием опровергнуть материал. Эта часть расследования не соответствует действительности, утверждает журналист "Коммерсанта" Антон Черных:

1. На последней полосе в «Коммерсанте» традиционно публикуют новости спорта и культуры. Новости ОПК и армии выходили обычно с первой полосы, когда их было кому писать. И разлетались по всем другим СМИ.

2. Генералы могли звонить кому угодно и наверняка даже звонили. Но авторам расследования неплохо было бы проверить это утверждение и посмотреть — сколько раз Коммерсант опровергал свои заметки про армию? И указать читателям точную цифру, а не подавать ложь ангажированного источника как истину в последней инстанции.

3. При Шойгу тексты про армию писал Ваня Сафронов — регулярно, на первую полосу и без «опровержений». Ваню Сафронова ненавидит и Шойгу, и весь его аппарат, Ваня Сафронов сидит известно где, а «источник» из армии походя льёт грязь на его работу. Очень жаль, что авторы расследования не поговорили об этих заявлениях с кем-то из коллег Вани да хотя бы по ушедшему отделу политики.

Этот критический пост с удовольствием цитируют авторы прокремлевских телеграм-каналов.

ПОСТПРАВДА

Материал опубликован в тот самый день, когда глава Министерства обороны дал расширенное интервью российскому изданию и, очевидно, преследует цель не только дискредитировать Шойгу, но и сместить фокус внимания наблюдателей с этого интервью. Кроме того, ряд неточностей, которыми изобилует расследование, касающееся деятельности Шойгу, могут свидетельствовать об его необъективности и предвзятости. Так, в частности, указывается, что издание «Ъ» опровергало критические материалы о Министерстве обороны по политическим мотивам, однако на самом деле это не так.

Но в большинстве своем пропагандистские телеграм-каналы отреагировали на публикацию довольно однообразно: все они так или иначе педалируют тему "иноагентства" Романа Баданина.

Русский Сыч

...а вы вправду думаете, что это бескомпромиссное расследование просто так появилось в один день с программным интервью Шойгу по поводу новых городов в Сибири?

А вы правда думаете, что никто из тех, кто занимался подготовкой выхода интервью, не поделился с иноагентом Баданиным сведениями о времени его публикации?

А вы правда думаете, что бывают такие совпадения — чтобы в один день и программное интервью Сергея Шойгу, и развернутая контрпропагандистская публикация made in Stanford?

Ну тогда подумайте ещё немножко. Очень вас прошу.

Есть и версия, что публикация расследования на руку Кремлю.

Николай Подосокорский

Внезапный уход вождя (а все люди смертны) грозит полным обрушением режима, поскольку обнажит множество накопившихся проблем и конфликтов. Удержать власть в таких условиях можно лишь предварительно зачистив всю оппозицию и остатки независимых СМИ (это мы наблюдаем в течение последнего года) и выбрав преемника-силовика, но не просто отмороженного (вроде Николая Платоновича), а такого, который пользуется популярностью у населения и имеет большой опыт непосредственного управления сложными системами. Тут без вариантов - такой человек в стране один, и его зовут Сергей Кужугетович Шойгу. Никакого условного Дюмина раскрутить за считанные месяцы, когда уже совсем припрет, не удастся. Да и он не сможет дать гарантий, что удержит элиты и население в повиновении.

Волна расследований о министре обороны призвана сбить его "популярность"

Против же версии с преемничеством выступает сама логика развития любой диктатуры. Во-первых, все диктаторы параноидально недоверчивы и очень боятся, что их сместят раньше времени. Во-вторых, усиление "преемника" обрушит на него волну недовольства других обойденных вниманием придворных, которые увидят в нем конкурента и врага. Уже сейчас пошла волна новых расследований о министре обороны, призванная сбить его "популярность" (какова эта популярность на самом деле никто не знает, но то, что Шойгу более узнаваем и популярен, чем другие представители путинского окружения, отрицать сложно).

Не исключено и то, что передача власти от Путина преемнику неизбежно будет сопровождаться войной. Глеб Павловский об этом говорил неоднократно, и именно так было в период последнего большого трансфера в 1999 году. В любом случае, на мой взгляд, Шойгу можно рассматривать в качестве несущей конструкции путинского режима. Если его убрать, то остальные балки и подпорки не выдержат чудовищного веса Левиафана и вскоре рухнут.