Искусственный интеллект обнаружил неизвестную пьесу Лопе де Веги

Проект на основе искусственного интеллекта проанализировал тысячи произведений и обнаружил, что одно из них похоже на пьесы испанского драматурга Лопе де Веги. Исследователи подтвердили предположение компьютера.

В 2017 году учёные Герман Вега и Альваро Куэльяр запустили проект на основе искусственного интеллекта Etso, чтобы найти авторов пьес золотого века Испании, считающихся анонимными или подписанными неверными именами.

В рамках проекта исследователи оцифровали 1300 таких пьес с помощью платформы Transkribus, а затем программа Stylo сравнила их язык и стиль с 2800 оцифрованными произведениями, принадлежащими 350 авторам, из базы данных Etso.

Выяснилось, что анонимная пьеса "Француженка Лаура" похожа на сотню других произведений. Все они оказались пьесами Лопе де Веги. Традиционный анализ находки – от сюжетов и имён до лингвистических особенностей – подтвердил предположение искусственного интеллекта.

Лопе де Вега написал около двух тысяч пьес, из которых до наших дней дошли чуть более четырёхсот. Исследователь Вега признал, что "Француженка Лаура" – история о любви, ревности и социальной иерархии – не самая выдающаяся из них, но он был бы рад увидеть её постановку под именем настоящего автора.