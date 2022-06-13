Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Испанский министр выразила обеспокоенность сближением России с Алжиром

Министр экономики Испании Надия Кальвиньо выразила озабоченность ухудшением отношений Испании с Алжиром. На прошлой неделе Алжир приостановил действие "договора о дружбе" с Испанией. Алжир - один из главных поставщиков в Испанию природного газа. Кальвиньо считает, что за спиной Испании и Евросоюза Алжир налаживает связи с Россией.

Кальвиньо сообщила, что алжирские власти никак не объяснили, почему выходят из договора, подписанного двадцать лет назад. Однако, по её мнению, причиной могли быть недавние заявления Мадрида о поддержке независимости Западной Сахары - непризнанного государства, созданного при поддержке Алжира.

Алжир входит в тройку крупнейших поставщиков газа в Африке, Испания зависит от его поставок. Долгосрочные договоры о поставках алжирского газа в Испанию предусматривают цены намного ниже тех, что поддерживаются сейчас на газовом рынке. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун уверяет, что все договоры по поставкам газа останутся в силе; однако, как беспокоится Испания, цены на газ могут быть пересмотрены алжирской стороной. К тому же Алжир заявил, что любые договоры могут быть разорваны, если Испания будет потреблять алжирский газ не только у себя, но и перенаправлять его другим европейским странам.

Кальвиньо также считает, что Алжир "все более заметно становится союзником России" - еще одного ключевого поставщика газа в Европу. В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил государство с официальным визитом. Поездка состоялась на фоне призыва нескольких высокопоставленных европейских чиновников развивать импорт газа из Африки, чтобы заместить российские поставки.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG