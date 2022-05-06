Друзья, с какими и врагов не нужно. Кто в мире остался с Путиным

Война России и Украины длится уже третий месяц. Многие десятки государств по-прежнему крайне резко осуждают российскую агрессию и вводят против Москвы все новые тяжелейшие санкции. Настоящих союзников у Кремля на международной арене сегодня почти не осталось, если не считать режимы-"изгои" и страны, которые принято называть "провалившимися" (failed state). Так кто же входит в число тех, кого российский президент Владимир Путин может твердо считать своими друзьями?

Российское вторжение в Украину вызвало осуждение абсолютного большинства стран мира. Действия Москвы за последние пару месяцев прямо поддержали лишь несколько государств, традиционно находящихся, как и Россия, в жестком противостоянии в Западом (и потому попутно обвинивших НАТО в провокации российского вторжения). Некоторые страны, в первую очередь такие крупные и мощные, как Китай, Индия, Иран или ЮАР, и ряд государств-республик бывшего СССР заняли нейтральную позицию.

Когда 2 марта 2022 года Генассамблея ООН одобрила резолюцию с осуждением российского вооруженного вторжения в Украину и призывом к Москве о немедленном выводе войск с украинской территории, "за" проголосовало 141 государство – из 193 членов ООН. Лишь 5 стран высказались против этого документа, 35 – воздержались. Помимо самой России текст резолюции не поддержали лишь Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея. При этом в голосовании участвовали не все члены ООН, из них часть была лишена такого права (по причине просроченных платежей).

Радио Свобода составило очень короткий, но весьма яркий список тех государств и их лидеров, которых российский президент Владимир Путин, очевидно, еще может с уверенностью считать своими друзьями. Тех, кто голосовал в ООН в поддержку Кремля или как-то иначе высказывал "понимание" в отношении российского нападения на Украину.

Беларусь, Александр Лукашенко

Бессменный президент и главнокомандующий Вооруженными Силами Беларуси с 20 июля 1994 года, имеющий в белорусском и русскоязычном обществах прозвище "Батька", Александр Григорьевич Лукашенко установил в Беларуси диктаторский режим правления, с жестокими репрессиями в отношении всех, кого он считает своими противниками и личными врагами, с уничтожением любой оппозиции и полным отсутствием свободы слова и СМИ. Как и Владимир Путин, Лукашенко находится под многими международными санкциями. В 2021 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности назвал Лукашенко "человеком года" в области организованной преступности и коррупции. Особого размаха репрессии в Беларуси достигли за последние пару лет. В сентябре 2021 года Александр Лукашенко заявил, что всякая свобода слова в его стране – это, по его оценке, "экстремистская деятельность.

Во второй половине 2020 года в Беларуси несколько месяцев шли бурные и очень массовые протесты против его правления, после того как Лукашенко, почти не скрывая этого, подтасовал в свою пользу результаты президентских выборов. В какой-то момент его режим зашатался – и спасла его Москва и лично Владимир Путин. Александр Лукашенко, побывав в Кремле, получил от РФ очередной многомиллиардной кредит и заверения в "дружбе и поддержке" – в обмен на превращение Беларуси фактически в российский протекторат и утрату ей своей государственной самостоятельности.

Это стало особенно понятно незадолго до начала российского вторжения в Украину и проведения на белорусской территории крупномасштабных совместных российско-белорусских военных учений – после которых российская армия из страны никуда не ушла. Одна из группировок Вооруженных Сил РФ, наступавшая на Киев (военнослужащих которой как раз и обвиняют в совершении военных преступлений в Буче и других временно оккупированных украинских городах и поселках), атаковала Украину именно с территории Беларуси. Российские войска до сих пор остаются в Беларуси, в частности, используя для авианалетов на Украину белорусские военные аэродромы.

Венесуэла, Николас Мадуро

Действующий президент Венесуэлы, бывший водитель автобуса, "боливарианский социалист", легитимность которого оспаривают большинство западных и латиноамериканских лидеров, уже давно превратился в злого карикатурного диктатора. Мадуро захватил полный контроль над политическими институтами Венесуэлы – на фоне полного развала экономики, промышленности, сельского хозяйства, систем здравоохранения и образования, невероятной коррупции и уличной преступности, санкций США, препятствующих экспорту нефти, и бегства из страны с почти 30-миллионным населением уже более пяти миллионов граждан.

Сегодня 92 процента венесуэльцев живут в нищете, почти 97 процентов из них недоедают. К 2022 году уровень бедности здесь вырос настолько, что Венесуэла стала самой нищей страной во всей Латинской Америке и Карибском бассейне, обойдя даже Гаити. В прошлом году средний доход в Венесуэле составлял 72 американских цента в день.

Весной 2020 года США и ЕС обвинили Николаса Мадуро в участии в международной контрабанде наркотиков, приведя массу доказательств. Осенью того же года эксперты ООН заявили, что власти Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро совершают многочисленные преступления против человечности.

В частности, в докладе ООН говорится, что службы безопасности Венесуэлы с 2014 года участвовали в систематических актах насилия, направленных на "подавление политической оппозиции и в целом терроризирование населения". Есть множество свидетельств того, что Мадуро и его министры внутренних дел и обороны не только знали об этих преступлениях, но и отдавали приказы их совершать и координировали.

Лично Николас Мадуро, к примеру, на совещаниях называл генерал-аншефу Густаво Гонсалесу Лопесу, главе своей "боливарианской разведки", а по сути тайной полиции SEBIN, имена оппозиционеров, которых следовало "арестовать, а лучше сразу "шлёпнуть", без решения суда. Еще чаще Мадуро приказывал совершать преступления через посредников.

При этом Москва, наряду с Пекином, Гаваной и Тегераном, остается основным союзником Венесуэлы в мире. В 2021 году на западе Венесуэлы, вблизи границы с Колумбией, где идут бои венесуэльской армии с местными оппозиционными повстанцами и криминальными группировками, появились говорящие по-русски солдаты. В открытых источниках в интернете можно найти все больше доказательств их присутствия там, включая фото и видео. Кто они и каков их статус, однако, неизвестно.

На официальном же уровне Кремль продолжает всячески выказывать свою всестороннюю поддержку Мадуро. За год Москва и Каракас подписали более десятка новых соглашений о сотрудничестве, в том числе в военной области.

КНДР, Ким Чен Ын

Северная Корея, которой руководит Ким Чен Ын, уже третий по счету наследственный диктатор из династии Кимов, сын Ким Чен Ира и внук Ким Ир Сена, остается самым закрытым государством в мире, где шаг каждого человека окутан завесой мрачной секретности. Оттуда постоянно приходят сообщения о зверских казнях, в том числе высших чиновников и родственников правящей семьи, расправах над целыми семейными кланами и массовых репрессиях – большинство которых впоследствии подтверждаются. При Ким Чен Ыне КНДР вовсю продолжает разработки ракетного и ядерного оружия, которым Пхеньян периодически угрожает и своим соседям – Южной Корее и Японии, и всему Западу во главе с США.

Официально Пхеньян заявляет, что в Северной Корее "нет никаких проблем в области прав человека, поскольку социалистический строй, выбранный гражданами страны добровольно, направлен на всецелое удовлетворение их материальных и духовных потребностей". При этом с 1996 года в страну полностью закрыт доступ международным правозащитным организациям, и граждане КНДР не имеют права покинуть свою страну.

В соответствии с классовой системой "сонбун", все население КНДР делится на три слоя: "основной", "колеблющийся" и "враждебный". В стране существует система различных концлагерей для заключенных, которые подразделяются на два типа: более "мягкие", в которых люди в принудительном порядке занимаются тяжелым физическим трудом и которые они не могут покинуть без разрешения властей, и "особые районы объектов". Они, в свою очередь, подразделяются на "зоны перевоспитательной революционизации", в которых заключенные живут с семьями в землянках или бараках и принудительно работают на тяжелых работах по 12 часов в день до конца своего срока, и "зоны полного контроля", где арестанты находятся без семей и вообще никогда не имеют шансов на освобождение. В этих лагерях трудятся не менее 200 тысяч человек, включая тех, кто был отправлен туда по принципу "коллективной ответственности".

В стране все сильнее развивается культ личности главы государства. Все радиоприемники и телевизоры, используемые в КНДР, должны иметь фиксированную настройку; гражданам запрещают изменять ее, так как иначе они могли бы смотреть и слушать иностранные передачи. Нарушение этого правила может иметь самые серьезные последствия, вплоть до публичной казни и отправки родственников в концлагерь.

Примерно с 2021 года в правящих кругах КНДР стал применяться идеологический термин "кимченынизм". Государственные СМИ стали называть Ким Чен Ына "великим лидером", до этого так называли только его деда Ким Ир Сена. При этом Ким Чен Ын, как рассказывают немногие владеющие информацией западные дипломаты, журналисты и разведчики – это еще по духу молодой человек (только в 2020 году ему исполнилось 40 лет), который любит употреблять алкоголь, много жирной пищи и ходить по вечеринкам всю ночь со специально набранной "бригадой удовольствий" из молодых красивых девушек.

В августе 2021 года сообщалось, что жителям Северной Кореи, где до сих пор недоедают более 80 процентов населения, запретили обсуждать здоровье и внешний вид Ким Чен Ына после его похудения. Наблюдатели подсчитали, что с момента прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын набирал по 6–7 килограммов каждый год, а в 2020 году весил уже 140 килограммов.

Вечной 2019 года состоялся последний визит Ким Чен Ына в Россию, где он встретился на острове Русский вблизи Владивостока с Владимиром Путиным. Они более двух часов общались в закрытом от прессы режиме. Потом Путин назвал встречу "достаточно обстоятельной", а Ким – "содержательной".

Мьянма, Мин Аун Хлайн

Действующий фактический лидер Мьянмы (председатель Государственного административного совета), пришедший к власти после организованного им военного переворота 1 февраля 2021 года, главнокомандующий вооруженными силами страны с 2011 года (год, когда прежняя военная хунта была вынуждена уступить власть демократическому гражданскому правительству Аун Сан Су Чжи) – также один из мировых лидеров, против которого введено наибольшее число жестких персональных санкций. Он обвиняется в самых разных преступлениях, от организации внесудебных казней, репрессий и преследования оппозиционеров до прямого руководства геноцидом мусульманского этнического меньшинства рохинджа.

После того, как военные вернулись к власти, Мьянма в одночасье оказалась в той же ситуации, что и при предыдущей хунте, когда арестованных манифестантов отвозят в тюрьмы целыми грузовиками, пытают и запирают в собачьих клетках. С момента переворота Мин Аун Хлайн закрыл в стране все независимые СМИ.

Генерал Мин Аун Хлайн известен как горячий как сторонник сотрудничества Мьянмы с Россией – он не менее шести раз посещал Москву. Военные этой страны регулярно участвуют в учениях на российской территории. Минобороны России наградило генерала медалью "За укрепление боевого содружества". Незадолго до переворота к Мин Аун Хлайну прилетал Сергей Шойгу, после чего армия Мьянмы (в основном и так вооруженная российскими самолетами, танками и орудиями) объявила о решении закупить у Москвы дополнительно несколько видов новейших вооружений. В июне 2020 года, побывав на параде по случаю "отложенного" Дня Победы в Москве, Мин Аун Хлайн восторженно заявил: "Российские военные парады – это что-то грандиозное".

Куба, Мигель Диас-Канель

Президент с 10 октября 2019 года, Первый секретарь ЦК Коммунистической партии с 19 апреля 2021 года и главнокомандующий Революционными вооруженными силами с 19 апреля 2018 года, Мигель Диас-Канель – первый глава социалистической Кубы, не носящий фамилию Кастро. Впрочем, он пока по сути ничем не отличается от своих предшественников, зарекомендовав себя, особенно во время неожиданной волны уличных протестов июля 2021 года, как столь же скучный, жестокий и твердолобый коммунист. Режим в Гаване все так же продолжает подавлять свой народ, который уже более полувека держит в полуголодном состоянии, все так же жестко ограничивает базовые права человека, свободу слова и прессы, сажает протестующих в тюрьмы, запрещает выезд из страны и обучает "родственный" режим Николаса Мадуро в Венесуэле мастерству пыток.

По данным международных правозащитных организаций, сейчас на Кубе в тюрьмах сидят не менее 800 политических заключенных. В рейтинге поддерживающей свободу прессы организации "Репортеры без границ" Куба занимает 171-е место в списке из 179 стран. Принятый на Кубе в 2019 году "Декрет-Закон №370" угрожает штрафами и лишением свободы любому кубинцу, осмелившемуся выразить свое мнение в интернете, если власть сочтет его предосудительным.

Куба уже третий год переживает все сильнее усугубляющийся очередной экономический кризис, в котором правительство, однако, обвиняет в основном лишь санкции со стороны США и пандемию COVID-19 – в то время как все критики официальной Гаваны указывают на вопиющую некомпетентность правительства и жестокую косность однопартийной системы еще советского образца.

В последние пару лет Москва выдала Гаване дополнительно несколько новых многомиллионных кредитов, в основном для покупки российской военной техники, в первую очередь танков и вертолетов. При этом Кремль еще в 2014 году списал 90 процентов кубинского долга в размере 32 миллиардов долларов, оставшегося еще со времен Советского Союза, а в 2015 году одолжил почти 1,5 миллиарда долларов на строительство ТЭС вблизи кубинской столицы.

Никарагуа, Даниэль Ортега

Даниэль Ортега, занимающий президентское кресло уже третий срок подряд, когда-то один из лидеров Сандинистской революции 1979 года, президент Никарагуа в 1985–1990 годах и ныне бессменно с 10 января 2007 года, вместе со своей супругой, поэтессой Росарио Мурильо, назначенной им вице-президентом, также давно установил в Никарагуа культ собственной личности. В тюрьмах в Никарагуа сидят студенческие лидеры, политические активисты, вожаки крестьянских общин и сотни общественных деятелей.

При этом Ортега, непримиримый борец с "американским империализмом" – преданный друг России, Кубы, Венесуэлы, Китая, Ирана и КНДР, и один из ничтожной горстки мировых правителей, когда-то быстро признавших независимость самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, а потом, в 2014 году – и аннексию Крыма. При нем в Никарагуа, по мнению международных правозащитников и правительств западных стран, окончательно установилась "жесткая мафиозная диктатура". Сегодня Никарагуа – третья по бедности страна в Латинской Америке, уступающая только Венесуэле и Гаити. Начиная с 2018 года, из этой страны с населением всего в 6 миллионов эмигрировали уже более 150 тысяч человек.

Россия недавно построила в Никарагуа военно-тренировочный центр и постоянно говорит о создании там постоянной крупной собственной военной и военно-морской базы (как и в Венесуэле, и на Кубе). Кремль поставляет режиму Ортеги танки, зенитные системы, вертолеты, патрульные катера, боевые машины пехоты и многие другие вооружения. Несколько раз за последнее время в никарагуанскую столицу Манагуа прилетал министр обороны РФ Сергей Шойгу. А год назад во всей Латинской Америке много шума наделала странная история со штабным самолетом ФСБ России, который летел из Венесуэлы и нарушил воздушное пространство Колумбии – по пути в Никарагуа.

Сирия, Башар Асад

Действующий бессменный президент Сирии с 17 июля 2000 года, верховный главнокомандующий вооруженными силами страны и секретарь сирийского отделения правящей партии "Баас" с 24 июня 2000 года, маршал Башар Асад, сын предыдущего президента Хафеза Асада, правившего страной с 1971 по 2000 годы – человек, который за свое выживание и сохранение во власти должен благодарить исключительно Россию и Иран. До того как Россия начала свою военную операцию в Сирии, всё медленно, но верно шло к тому, что Башар Асад рано или поздно, но власти бы лишился.

Некоторое время назад ряд СМИ сообщили новость о новом российско-сирийском соглашении, касающемся проекта по разведке месторождений нефти и газа на принадлежащем Сирии шельфе Средиземного моря. Подписано оно было, как утверждается, сирийским правительством и несколькими крупными российскими частными бизнесменами, аффилированными с пресловутой группой "ЧВК Вагнера".

Против Башара Асада также введены самые жесткие международные санкции, и уже давно на международной арене он – настолько же "нерукопожатный" лидер, каким сегодня, вероятно, стал Владимир Путин. Западные и многие исламские страны обвиняют Асада обвиняют в чудовищных военных преступлениях, попрании основных прав и свобод, развязывании гражданской войны, репрессиях против собственного народа и установлении в Сирии режима жестокой диктатуры.

Башар Асад избирался на пост президента на безальтернативных выборах в 2000 и 2007 годах, а 3 июня 2014 года переизбрался президентом на первых "альтернативных" выборах (проходивших в условиях апогея гражданской войны и бойкота со стороны тогда еще существовавшей в Сирии "самой умеренной" оппозиции) с официальным результатом 88,7 процента голосов. В 2021 году Башар Асад на очередных президентских выборах набрал 95,1 процента голосов избирателей. При том, что это голосование, названное фарсом всеми его оппонентами и всеми западными и многими мусульманскими государствами, прошло лишь на контролируемых правительственными войсками территориях, Дамаском оно, конечно, признано легитимным. За избирательным процессом следили международные наблюдатели – из России, Беларуси, Китая, Ирана, Армении, самопровозглашенной Южной Осетии, Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, Боливии, Алжира, Мавритании и ЮАР.

Эритрея, Исайас Афеверки

76-летний первый и бессменный президент Эритреи в течение 29 лет, Исайас Афеверки официально считается главнейшим героем борьбы за независимость страны. Эритрею все правозащитные группы называют одним из самых тоталитарных государств в мире, откуда в Европу непрерывно течет поток беженцев. Здесь начиная с 1993 года, когда эта страна в результате войны отделилась от Эфиопии и Афеверки пришел к власти, вообще никогда не проводились никакие выборы.

В течение своего президентства Исайяс Афеверки последовательно запрещал деятельность любых, а не только оппозиционных, СМИ и расстреливал и сажал в тюрьмы всех недовольных. ООН не раз заявляла, что многие указы и действия Афеверки могут быть приравнены к преступлениям против человечности. Amnesty International считает, что его спецслужбы держат в тюрьмах по крайней мере 10 тысяч политзаключенных и что в Эритрее широко распространены пытки и разные зверские наказания.

В личной жизни Исайяс Афеверки увлекается охотой, любит проводить время на своей яхте и в личном дворце на Красном море, а также коллекционирует автомобили и антиквариат.