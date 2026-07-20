Ни слова о футболе. Андрей Шарый - о спортивном празднике

Чемпионат мира по футболу прошел без особых неожиданностей: первые четыре места заняли команды, возглавляющие рейтинг ФИФА, и каждая из этих сборных в прошлом уже была обладателем Кубка мира. В финале действующий чемпион мира (он же обладатель Кубка Америки) встретился с действующим чемпионом Европы. Лучшим футболистом планеты вот уже почти четверть века остается Лионель Месси. О событиях околофутбольных спорить можно, но спор этот не имеет большого смысла: многое, если не все, в подобных дискуссиях зависит от, как принято сейчас говорить, майндсета, угла зрения. И каждый остается при своём мнении. Чемпионат болен теми же недугами, что и мир вокруг нас. На футбольных стадионах происходит то же самое, что происходит повсюду.

Спорт у нас, как известно, стоит в стороне от политики, но это не помешало аргентинским футболистам отпраздновать полуфинальную победу над англичанами, продемонстрировав прямо на поле плакат в напоминанием о том, какой именно стране принадлежат Фолклендские (Мальвинские) острова. С ходу могу назвать еще пяток сборных, способных, невзирая ни на какие Олимпийские хартии и Дисциплинарные кодексы ФИФА, продемонстрировать такой же патриотизм, если турнирная судьба сведет их с командами стран, с которыми у их родины есть неразрешенные территориальные конфликты. И ничто их не остановит.

Во время чемпионата мира имела место преднамеренная и вполне успешная публичная попытка политического вмешательства в спортивный процесс. Речь идет о телефонном звонке Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино с рекомендацией отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Болагуна. Решение о ее отмене, как выяснила газета The Times, единолично принял председатель дисциплинарного комитета ФИФА, действуя, логично предположить, по указанию Инфантино. Чем он руководствовался, поддавшись, как считают многие, политической коррупции? Скорее всего, стремлением не портить отношения с уважаемым влиятельным человеком, главой государства, проводящего чемпионат мира. Многие международные чиновники мечтают иметь его у себя в друзьях, а у Инфантино Трамп уже в друзьях. Что тут непонятного? Чем, кроме противоречивых нормативов ФИФА, позволивших оценивать ситуацию, пусть криво, но в пользу американской сборной, Инфантино теперь будет прикрываться? Наверняка - невероятным коммерческим успехом чемпионата, который приносит баснословные прибыли ФИФА и странам-организаторам. А барыши пойдут на развитие детского, юношеского, женского, инклюзивного футбола в самых далеких уголках мира. Кто-то против?

Именно успешные финансовые показатели легли в основу обсуждаемого сейчас предложения увеличить число участников финальной стадии чемпионата мира с 48 до 64 команд. Вполне может случиться так, что через восемь лет или даже уже через четыре года мы увидим еще более экзотический футбольный карнавал с десятками проходного уровня матчей. Нашлась бы только в мире страна (если это только не будут опять США с их выдающейся спортивной инфраструктурой), способная с удовольствием принять столь пестрый "фестиваль молодежи и студентов".

Человеческая натура не меняется, мнение часто зависит от угла зрения

Чемпионат-2026 еще раз продемонстрировал, что ни от кого не нужно ожидать особого благородства. Тренер сборной США Маурисио Почеттино, не колеблясь, выставил прощенного чиновниками Болагуна на матч, который игрок по решению судьи должен был пропустить, будучи уверенным в том, что действует в интересах команды. Ну что же, тренеру платят деньги за то, чтобы он обеспечивал результат, а не за уступки соперникам, формально не придерешься. Сам Фоларин Болагун, тоже не колеблясь, вышел на поле: "Я внутренне принял решение судьи о дисквалификации, и точно также принял решение ФИФА о том, что эта дисквалификация отменена". В общем, тоже понятная позиция. А чё?

В истории спорта был случай, которым в СССР десятилетиями тыкали в нос всем аморальным соперникам: мол, вот что такое "советский спортивный характер". На чемпионате мира 1962 года в Чили во время игры против команды Уругвая капитан сборной СССР Игорь Нетто добровольно указал судье на дырку в боковой сетке ворот, через которую нападающий советской команды за мгновение до этого забил гол. Сейчас, вероятно, вместо Нетто подвох обнаружил бы VAR, но 65 лет назад никакого VAR и в помине не было. Судья решение о взятии ворот отменил, сборная СССР вскоре забила-таки победный гол не через дырку и все равно прошла в следующий этап соревнований. Воспоминания об этой игре противоречивые. Сам Нетто упоминал о курьезе в мемуарах, но видеозаписи матча СССР – Уругвай не сохранилось. Еще один участник того матча, Виктор Понедельник, сообщил, что не помнит описанного эпизода, и после игры его никто не обсуждал. О том, что произошло на самом деле, а что домыслили журналисты, мы вряд ли узнаем. Но хочется же верить в честность: я никогда не видел Игоря Нетто на поле, но с самого детства знал, за какую именно страну играют "кристально честные футболисты".

Ну и, конечно, раз уж зашел разговор о спортивной честности, вспомню о хрестоматийном случае футбольного жульничества - "руке Бога" Диего Марадоны в 1986 году (об этом эпизоде сейчас почему-то принято вспоминать не с негодованием, а едва ли не с умилением), и о недавнем всеобщем злорадстве по поводу удаления швейцарца Бреля Эмболо, который, как казалось вначале, удачно симулировал фол аргентинского соперника на себе, но затем был с помощью все того же VAR уличен в мошенничестве и удален с поля. Тренер швейцарской сборной Мурат Якин посчитал, что его игрока наказали несправедливо. Интересно, что бы он сказал, если бы тренировал сборную Аргентины? Это я к тому, что человеческая натура не меняется, мнение часто зависит от угла зрения.

Чемпионат мира-2026 мы запомним многочисленными откровенно расистскими выпадами, прежде всего в адрес "недостаточно французской" сборной Франции. Причем не только от разогретых пивом болельщиков на трибунах, но и от бывшего премьер-министра Испании, а также депутата сената Парагвая, которую прежде в футбольном мире никто не знал, а вот теперь многие, вероятно, запомнят. В просвещенном обществе ныне не принято выбирать выражения в дискуссиях на любую тему, так что и тут нечему удивляться - общий уровень политической культуры невысок. Уже много лет одна из главных рекламно-пропагандистских кампаний ФИФА направлена на борьбу с расизмом, и сейчас эти видеоролики тоже крутились перед началом матчей. Но не каждый зритель, оказывается, их с пользой для себя смотрит. Служба защиты социальных сетей ФИФА изучила за время турнира более шести миллионов постов в социальных сетях, и зафиксировала, что количество оскорбительных высказываний выросло по сравнению с прошлым чемпионатом мира 2022 года в 13 (!) раз. Расистские оскорбления составили примерно десятую часть этих публикаций.

Значит и мир, увы, с той поры стал хуже, пусть, может быть, и не в 13 раз. За 49 дней, пока длился главный футбольный турнир, на войнах в разных странах погибли тысячи людей. Увидеть финальный матч чемпионата, который задумывался как всеобщий праздник спорта и мира, им было не суждено.

Андрей Шарый – журналист Радио Свобода

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