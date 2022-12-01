Испанский суд изучает взрыв в украинском посольстве как теракт

Судья Национального суда Испании предварительно рассматривает взрыв в украинском посольстве в Мадриде как теракт. Об этом сообщает испанское информагентство Europa Press со ссылкой на юридические источники.

Разбирательство открыто после получения предварительного отчёта полиции, в котором содержатся существенные детали произошедшего. Полноценное расследование начнётся, когда судья получит более полную и конкретную информацию о случившемся, сообщают источники.

В среду в посольстве Украины в Мадриде после вскрытия взорвалась бандероль, в результате чего был ранен сотрудник службы безопасности. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказал, что в посольство пришёл "пакет с коробкой внутри". Бандероль была адресована послу, но её отправитель не был указан, поэтому секретарь отнесла его коменданту.

Комендант вынес коробку во двор, чтобы "никого не было рядом", открыл и, услышав щелчок, отбросил, после чего коробка взорвалась. Сотрудник получил незначительные повреждения пальца на правой руке, в больнице их обработали.

По сведениям источников Europa Press в испанской полиции, бандероль содержала пиротехнические элементы. Следствие продолжается.

Как сообщают испанские СМИ, накануне подобный подозрительный пакет получила и базирующаяся в Сарагосе компания Instalaza, которая производит оружие, в том числе для Украины. Пакет был уничтожен контролируемым взрывом, никто не пострадал. В четверг поступают сообщения и о подозрительном пакете, поступившем на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Пока не ясно, связаны ли все эти случаи между собой и кто стоит за рассылкой посылок с взрывными устройствами.