Правительство Украины назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу – временно исполняющим обязанности министра иностранных дел. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Хмара ранее исполнял обязанности главы Службы безопасности Украины, Сибига – занимал пост главы МИД.

Корецкий также сообщил о реорганизации структуры министерств в соответствии с решениями парламента.

"Восстанавливаем Минагрополитики, создаем отдельное министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц. Разграничили направления экономики и окружающей среды и восстановления, а также инфраструктуры и транспорта", – написал премьер-министр в телеграмме.

Минобороны Украины ранее возглавлял Михаил Фёдоров. Его отставка вызвала протесты в Киеве и других городах.

Фёдоров на пресс-конференции 16 июля выступил с резкой критикой в адрес главкома ВСУ генерала Александра Сырского. Фёдоров также рассказал, что предлагал заменить Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова.

Зеленский подтвердил конфликт между Фёдоровым и Сырским и отметил, что не снимает ответственности за ситуацию и с себя. По его словам, уволить сразу обоих деятелей в нынешних условиях было бы невозможно.

35-летний Федоров считается одним из главных сторонников технологической модернизации украинской армии и развития беспилотных систем. Его сторонники связывают с проведёнными им реформами нынешние успехи украинских военных на поле боя.

12 июля 2026 года Владимир Зеленский анонсировал отставку Юлии Свириденко и всего её кабинета. 16 июля Верховная рада проголосовала за кандидатуру Сергея Корецкого на пост премьер-министра Украины.





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