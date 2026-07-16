В Киеве проходят протесты против увольнения министра обороны Фёдорова

В Киеве несколько сотен человек вышли на площадь Франко с требованием не увольнять министра обороны Михаила Фёдорова, сообщает Украинская служба Радио Свобода. По данным УНИАН, акции также проходят в Полтаве, Днепре, Запорожье, Одессе, Николаеве, Кривом Роге и других городах.

После решения президента Украины Владимира Зеленского отправить Фёдорова в отставку рапорт об увольнении подал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ полковник Павел Елизаров.

"Я считаю, что отстранение Федорова – это большое зло для обороноспособности страны", – написал Елизаров в фейсбуке.

35-летний Фёдоров возглавил Минобороны в январе этого года. Он считается одним из главных сторонников технологической модернизации украинской армии и развития беспилотных систем. Елизаров также был назначен в командование Воздушных сил по его инициативе и занимался реформой "малой ПВО", внедрением дронов-перехватчиков и совершенствованием системы анализа российских воздушных атак.

По данным источников "Украинской правды", одной из причин отставки стал конфликт Фёдорова с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Собеседники издания утверждают, что Зеленский стремится снизить напряженность между военным руководством и правительством, а также рассчитывает, что вероятный новый министр обороны, глава МВД Игорь Клименко, сможет навести порядок в системе мобилизации.

По словам Зеленского, одной из причин кадрового решения стали проблемы в работе территориальных центров комплектования (ТЦК), которые регулярно подвергаются критике из-за методов проведения мобилизации.

Например, 8 июля жители Львова устроили бунт против ТЦК и перевернули автомобиль военных. 14 июля также во Львове произошел скандал с нападением сотрудника ТЦК на женщину, гражданское.

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