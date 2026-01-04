Исполняющей обязанности президента Венесуэлы назначена Делси Родригес

Верховный суд Венесуэлы постановил, что в отсутствие Николаса Мадуро обязанности президента страны должна исполнять вице-президент Делси Родригес. В постановлении суда, которое цитирует Reuters, говорится, что Родригес должна гарантировать "преемственность управления" и "всестороннюю защиту страны".

Накануне Родригес выступила с обращением по государственному телевидению Венесуэлы, в котором назвала Николаса Мадуро "единственным законным президентом страны" и потребовала от США его немедленного освобождения. Родригес осудила "вооруженную агрессию" против Венесуэлы и заявила, что начал действовать совет обороны страны. По ее словам, правительство готово защищать страну и призвала к спокойствию и единству.

Во время видеообращения за одним столом с Родригес сидели другие члены руководства Венесуэлы, в том числе ее брат, глава Национального собрания Венесуэлы Хорхе Родригес, глава МВД Диосдадо Кабельо и министр обороны Владимир Падрино Лопес.

За несколько часов до этого президент США Дональд Трамп объявил в ходе пресс-конференции, что управлять Венесуэлой "до надлежащей передачи власти" и "выполнения американских условий" будут США. По его словам, вице-президент Делси Родригес в разговоре с госсекретарем Марко Рубио выразила готовность сотрудничать с США. Трамп также заявил, что лидеру оппозиции, лауреату Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо "будет тяжело стать лидером, потому что у нее нет поддержки и уважения внутри страны".

Ранее Мачадо опубликовала заявление, в котором призвала к немедленному признанию президентом Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса, который в 2024 году, по подсчетам оппозиционных сил, победил на президентских выборах.

В ночь на 3 января американские войска нанесли удары по военным объектам в столице Венесуэлы Каракасе и захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Власти США не считают Мадуро легитимным президентом Венесуэлы и обвиняют его и Флорес в сговоре с целью "наркотерроризма", ввоза кокаина, хранении оружия и взрывных устройств с целью использования против США. В субботу вечером они были доставлены в Центр содержания под стражей в Бруклине.