Большая дубинка Трампа. Будущее Венесуэлы и Западного полушария

Молниеносная военная операция "Полуночный молот" вооруженных сил США в Венесуэле в ночь на 3 января, закончившаяся пленением фактического правителя этой страны Николаса Мадуро – главная новость этих суток. Что произойдет дальше в Венесуэле, пока неясно. Однако уже понятно, почему не только Венесуэла, но и все Западное полушарие в прошлом 2025 году привлекло к себе самое пристальное внимание США. Это самое резкое и многозначительное изменение внешней политики Соединенных Штатов за многие десятилетия. До этого Вашингтон, особенно после окончания "холодной войны", про Западное полушарие, казалось, забыл. Но при Трампе все кардинально изменилось.

Президент США Дональд Трамп еще до инаугурации, с момента победы на выборах в ноябре 2024 года, ставил жесткие ультиматумы лидерам других стран Западного полушария. Потом он перебрасывал к их границам военные контингенты, начал десятками тысяч высылать из своей страны нелегальных мигрантов-граждан этих государств, вводить жесткие торговые тарифы и накладывать санкции на всех, кто вызвал его недовольство.

Дональд Трамп начал 2025 год с обещаний захватить Панамский канал, аннексировать датскую Гренландию и в случае необходимости ввести американские войска в Мексику, чтобы уничтожить тамошнюю наркопреступность. Мексиканский залив по его указу в США был переименован в Американский залив. Закончил ушедший год президент США воздушными ударами по малотоннажным судам из Южной Америки, якобы перевозящим наркотики, переброской в Карибское море крупнейшего в мире авианосца и других кораблей, а также сотен самолетов, вертолетов и БПЛА и десятков тысяч американских военнослужащих, и изучением военных вариантов свержения венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Очевидно, один из этих вариантов наконец был им выбран. 2026 год Трамп начал стремительной, масштабной и великолепно подготовленной операцией американских вооруженных сил в Венесуэле. Главным итого ее стал захват спецназом Армии США "Группа "Дельта" (CAG) Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, которые уже "скоро предстанут перед судом в Нью-Йорке по обвинению в торговле наркотиками и других преступлениях", как заявила генпрокурор США Пэм Бонди. Эти дела против Мадуро рассматривались американскими судами уже несколько лет.

О подробностях операции "Полуночный молот", пресс-конференции Дональда Трампа и будущем Николаса Мадуро читайте здесь:

Никакого организованного вооруженного сопротивления американцам, несмотря на все предыдущие хвастливые заявления самого Мадуро и его окружения, венесуэльские армия и полиция оказать не смогли.

На пресс-конференции по итогам операции Трамп, выступая во Флориде, заявил, что "США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока там не произойдет упорядоченная передача власти". Подробностей, как именно это будет происходить, Трамп пока не привел.

"Дональд Трамп воспринимает все Западное полушарие как свой спальный район", – подчеркивает Маурисио Клавер-Кароне, бывший специальный посланник президента США в Латинской Америке, который и сегодня продолжает консультировать Белый дом. "А вы не можете быть ведущей мировой державой, если не являетесь ведущей державой в своем собственном регионе".

Сам Трамп в основном постоянно говорит о том, что стремится в первую очередь остановить вал наркотиков и нелегальных иммигрантов, попадающих в Соединенные Штаты из Латинской Америки. Однако иногда высокопоставленные чиновники его администрации, начиная с госсекретаря США Марко Рубио, прямо признают, что теперь главная цель Белого дома – вновь утвердить американское господство над "своей" половиной планеты.

Отвечая на вопросы журналистов телеканала Fox News по поводу военной операции в Венесуэле, Дональд Трамп очень многозначительно произнес: "Президент Мексики Клаудия Шейнбаум – хорошая женщина, но Мексикой управляют наркокартели, а не она. С Мексикой нужно также что-то делать".

История отношений Еще более 200 лет назад, в 1823 году, тогдашний президент США Джеймс Монро в ежегодном послании к Конгрессу заложил основы принципов американской внешней политики ("Америка для американцев") и доминирования Соединенных Штатов в Западном полушарии, названные в его честь "Доктриной Монро". Эта доктрина потом стала основополагающей во всей американской глобальной стратегии во второй половине XIX века и в течение почти всего XX века. Сперва она оставалась в основном декларацией о намерениях, а также предупреждением для старых европейских держав-метрополий – чтобы те более никак не смели вмешиваться в дела молодых независимых государств Нового Света. Но со временем США, опираясь на "Доктрину Монро", сами начали проводить откровенно экспансионистскую политику в Латинской Америке. Отчетливо это проявилось в так называемой "Доктрине Теодора Рузвельта" (еще называемой "Политикой большой дубинки"), сильно расширившей толкование "Доктрины Монро". Вашингтон тогда решил, что если в Латинской Америке возникают конфликты и напряженность любого рода, то именно США в каждом случае должны и будут обеспечивать их урегулирование, в том числе и с использованием военной мощи. Впервые этот термин появился в речи Рузвельта (тогда еще вице-президента США), произнесенной им 2 сентября 1901 года, когда будущий президент процитировал западноафриканскую пословицу: "Говори мягко и держи в руках большую дубинку. Ты далеко пойдешь" (Speak softly and carry a big stick. You will go far).

"Доктрина Монро – это отличная вещь, но мы уже во многом ее [сегодня - РС] превзошли", – заявил сейчас Дональд Трамп, говоря о подробностях военной операции в Венесуэле.

С рубежа XIX–XX веков Вашингтон десятилетиями постоянно пытался влиять на военно-политическую и социально-экономическую ситуацию в Латинской Америке и Карибском бассейне. США неоднократно поддерживали там разные выгодные для себя военные перевороты, от Чили, Парагвая и Бразилии до Гватемалы и Сальвадора, проводили всевозможные тайные операции и иногда прямо вторгались в латиноамериканские страны, от Кубы, Мексики и Гватемалы до Доминиканской Республики, Гренады и Панамы.

Если такая внешняя политика США в регионе 100–150 лет назад в основном объяснялась гонкой ведущих мировых колониальных империй в борьбе за ресурсы и сферы влияния (в которой одинаковые методы применяли все, от России и Японии до Великобритании, Франции и Германии), то потом она все чаще была связана с военно-идеологическим противостоянием с СССР и другими социалистическими странами.

Во времена "холодной войны" Вашингтон любой ценой и везде, и в Западном полушарии в том числе, стремился отстаивать западные демократические ценности и капиталистическую систему и противодействовать распространению советского влияния и коммунистических идей, при этом не особо гнушаясь средствами — даже если это превращалось в прямую поддержку самых кровавых диктаторов, вроде Аугусто Пиночета, Анастасио Сомосы, Альфредо Стресснера или Хосе Эфраина Риоса Монтта.

В 1980-е годы американские войска дважды вторгались в другие страны региона. В октябре 1983 года в рамках операции "Urgent Fury" ("Вспышка ярости") – на карибский остров Гренада, которым в то время правили полусумасшедшие растаманы-марксисты и где после государственного переворота и убийства правителя Мориса Бишопа окончательно начался кровавый хаос, сопровождавшийся убийствами американских граждан.

А в декабре 1988-январе 1990 в Панаме американские военные провели операцию "Just Cause" ("Правое дело"), очень похожую на нынешнюю в Венесуэле – по отстранению от власти фактического панамского правителя генерала и главнокомандующего Национальной гвардией Мануэля Норьеги (официально никаких государственных должностей не занимал, однако имел титул "Верховного лидера национального освобождения страны").

Мануэль Норьега, классический мелкий диктатор с садистскими уголовными наклонностями, в 80-е годы прошлого века превратил Панаму в один большой наркокартель, и вся его жизнь была неразрывно связана с кокаином. При этом при его правлении, как и в Венесуэле Николаса Мадуро, малейшее проявление недовольства, причем не со стороны интеллигенции, журналистов, а со стороны обыкновенного гражданина страны, подавлялось мгновенно.

В 1987 году американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) добилось выдвижения официальных обвинений против Норьеги (как и сейчас против Мадуро) в связях с колумбийскими наркобаронами. В целом деяния и Мануэля Норьеги, и каких-то других латиноамериканских диктаторов, террористических группировок и наркокартелей в новой эпохе стали очевидно ужасными и недопустимыми. И США не оставалось ничего другого, как предпринять перед Рождеством 1989 года военную операцию "Правое дело" и фактически организовать вооруженное вторжение в суверенную страну ради поимки исключительно одного человека – диктатора Мануэля Норьеги.

Вторжение США в Панаму было первой в истории интервенцией США, в качестве теоретического обоснования которой американское правительство США использовало лозунги "восстановления демократии". Это была маленькая война между США и Панамой, в которой с обеих сторон были убитые и раненые. Боевые действия фактически продолжались где-то 5 дней. Причем Норьега в первый же день сбежал и спрятался в ватиканской нунциатуре, то есть в посольстве Ватикана, где просидел несколько недель. В конце концов с помощью и Ватикана, и американских дипломатов удалось уговорить его сдаться, после чего он был переправлен в США. В 1992 году его осудили за торговлю наркотиками.

Однако потом, в новейшее время, то есть в последние два-три десятилетия, внешнеполитические приоритеты США очень поменялись – и все их внимание переключилось на опасные войны, торговую конкуренцию и иные проблемы в другом, Восточном полушарии. В Западном же полушарии, как это до сих пор было сформулировано в официальной миссии Южного командования ВС США (USSOUTHCOM), Вашингтон до второго прихода Дональда Трампа в Белый дом крайне вяло продолжал заниматься "обеспечением стабильности и безопасности и противодействием транснациональным угрозам военного, террористического и криминального характера". Но второе президентство Трампа все радикально изменило.

Многие мировые политики, аналитики и журналисты уже начали называть новый подход США к Западному полушарию в честь нынешнего президента США "Доктриной Донро" (этот термин впервые появился на обложке издания The New York Post еще в прошлом январе), то есть трамповской интерпретацией старых принципов XIX века.

Возможно, все последние действия Дональда Трампа укладываются в его глобальную идею – разделить мир с Китаем и Россией на три сферы влияния – этой точки зрения придерживаются многие аналитики. Во всяком случае, во второй половине 2025 года окружение Трампа объясняло его решения именно в таких терминах. "Западное полушарие – это ближние окрестности Америки, и мы будем его защищать", – написал в сети Х в ноябре военный министр США Пит Хегсет, объявив о начале новой операции "Южное копье", направленной против все тех же латиноамериканских "наркотеррористов".

Сразу после избрания Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом – хотя не уточнял, что именно он имеет в виду. Госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Панаму в начале 2025 года – это была его первая поездка за границу после утверждения в должности и вообще первый официальный визит госсекретаря Соединенных Штатов в Латинскую Америку за последние 100 лет – заявил, что Вашингтон настаивает на "немедленных переменах в работе Панамского канала" как ключевой судоходной артерии, связывающей Тихий и Атлантический океаны. Рубио подчеркнул тогда: Дональд Трамп считает, что плата за проход по каналу американских военных кораблей и торговых судов непомерно высока, а также уверен в том, что функционированию Панамского канала угрожает влияние КНР.

Затем Трамп приступил к выполнению своего давнего обещания – избавить Соединенные Штаты от миллионов нелегальных иммигрантов. Самолеты с депортируемыми, в основном латиноамериканцами, но также уроженцами других стран и континентов, в том числе России, Узбекистана и так далее, постоянно вылетают из США в Латинскую Америку (хотя также и в другие страны мира и на другие континенты). На это латиноамериканские лидеры реагируют пока что в основном покорно.

Кроме того, в течение всего 2025 года все сильнее была заметна активность разведслужб, бизнесменов и эмиссаров Белого дома в Гренландии. Датские спецслужбы предупреждают, что Вашингтон раз за разом организует здесь новые информационно-пропагандистские кампании по расширению своего влияния. Однако ответить Копенгаген на это ничем, кроме словесного возмущения, не может. Очевидно, Дональд Трамп не отказался от намерения так или иначе присоединить к США этот крупнейший в мире остров, с самой маленькой плотностью населения и с богатейшими запасами природных ископаемых, остающийся пока частью Датского королевства.

Также, пока мир следит за тем, как Дональд Трамп пытается на своих условиях остановить войну России против Украины, в Вашингтоне большинство чиновников, причастных к формированию внешней политики США, в реальности, и тому есть масса свидетельств, гораздо больше занимает совсем иная проблема (и которую и большинство рядовых американцев, судя по опросам, считают наиважнейшей). Это – борьба с латиноамериканскими наркокартелями и потоком наркотиков, оружия и нелегальных мигрантов, по-прежнему попадающих в США через сухопутную границу с Мексикой и через Тихий океан и Карибское море.

Еще в мае Трамп признал, что несколько месяцев оказывал и продолжает оказывать давление на президента Мексики Клаудию Шейнбаум с целью добиться ее разрешения на ввод в ее страну для войны с наркокартелями американских войск – на что пока получает категорический отказ. Однако давно известно, что и Пентагон, и ЦРУ США и другие американские спецслужбы в течение всего 2025 года постоянно расширяли спектр своих тайных операций на мексиканской территории – включая физическую ликвидацию известных наркобаронов и бандитов, в том числе с применением БПЛА.

В августе 2025 года президент США тайно подписал приказ для Пентагона о начале применения военной силы против ведущих латиноамериканских наркокартелей, которые его администрация еще в феврале признала террористическими организациями. Эта директива создала официальную основу для проведения вооруженными силами США прямых военных операций против картелей "на территории иностранных государств".

С начала осени 2025 года Трамп, судя по сообщениям источников в Белом доме и публикациям в мировых СМИ, рассматривал как минимум три варианта действий против Венесуэлы. После того как администрация Трампа объявила о начале нового силового этапа в войне с латиноамериканскими преступными организациями, законной целью американских военных, как уверяет Белый дом, стали не только венесуэльские наркокартели, включая абсолютно мифический "Картель де Лос Солес", но и весь режим Николаса Мадуро в Каракасе.

Для этого еще в сентябре Пентагон начал модернизацию закрытой 20 лет назад крупной военно-морской базы "Рузвельт-Роудс" на острове Пуэрто-Рико (который по-прежнему имеет статус "зависимой от США территории" в Карибском бассейне). Одновременно Вашингтон строил новые и обновлял старые объекты на территориях гражданских аэропортов Пуэрто-Рико и соседнего острова Санта-Крус (административно входящего в также принадлежащие США Американские Виргинские острова – кстати, более 100 лет назад, в 1917 году, купленные у той же Дании). И Пуэрто-Рико, и Санта-Крус расположены примерно в 800 километрах от венесуэльского побережья.

К 3 января, к дню начала операции в Венесуэле, Пентагон сосредоточил в восточной части Карибского моря:

Целую армаду военных кораблей (в том числе авианосец "Джеральд Р. Форд", крупнейший военный корабль в мире);

Крупные силы ВВС (включая бомбардировщики B-52 и беспилотники Reaper);

160-й авиационный полк специального назначения Сухопутных войск США – элитное вертолетное подразделение, неформально называемое "Night Stalkers", в чьи задачи входят высадка крупных воздушных десантов и прямая огневая поддержка на поле боя – что только что и было проделано;

Большую группировку Корпуса морской пехоты США и другие подразделения, готовые к сухопутной войне – всего уже более 17 тысяч военнослужащих.

Это было крупнейшее военное усиление США в регионе со времени операции "Поддержка демократии" в 1994 году. Тогда Вашингтон направил 20 кораблей, в том числе два авианосца, и более 14 тысяч военных на Гаити для возвращения к власти законного президента Жан-Бертрана Аристида.

При этом начиная с сентября американская авиация последовательно уничтожала у побережья Венесуэлы разные мелкие морские плавсредства, катера и шлюпки – якобы при участии и попустительстве официального Каракаса транспортирующие на север наркотики. Таких воздушных ударов к 3 января уже было более 30. В общей сложности от этих действий погибли от 83 до 90 человек (по разным данным).

Также Дональд Трамп в самом конце 2025 года заявил, что США (очевидно, в качестве "пробного шара", чтобы прощупать возможности армии и ПВО Мадуро) нанесли первый авиаудар по венесуэльской территории – по неназванному объекту на побережье, который использовался для погрузки наркотиков на лодки. Никаких подробностей Трамп до сих пор не предоставил. Однако предполагается, что крупный пожар, произошедший 24 декабря на химическом заводе венесуэльской компании Primazol в районе города Маракайбо, как раз мог быть вызван тем самым ударом ВВС США, о котором говорил Трамп. Однако о наличии каких-либо связей этой компании с наркопреступностью ранее ничего не было известно, и Primazol отсутствует и никогда не упоминалась в санкционных списках Министерства финансов и Госдепартамента США.

По словам окружения Дональда Трампа, известного своей крайней прагматичностью, при принятии любых решений он руководствуется одним принципом: какие выгоды это даст Соединенным Штатам? А усиление контроля США над Западным полушарием обещает очень много – и расширение доступа американских бизнес-корпораций к местным гигантским природным ресурсам, и стратегически важные для обеспечения национальной безопасности позиции, и новые прибыльные рынки.

При этом Белый дом в 2025 году закрыл агентство USAID и свернул многие другие программы благотворительной помощи, когда-то разработанные специально для мягкого укрепления влияния США и демонстрации доброй воли Вашингтона в Латинской Америке.

Одним из признаков влияния новой политики Трампа на Латинскую Америку стала внезапная отмена осенью "Саммита Америк", главного дипломатического форума всего Западного полушария, впервые за всю его 31-летнюю историю. Организаторы сослались на "глубокие разногласия, которые в настоящее время препятствуют продуктивному диалогу".

Очевидно, что вместо участия в крупных форумах и многосторонних переговорах в 2025 году Дональд Трамп сосредоточился на формировании конкретного списка своих союзников в регионе, которых он по-разному вознаграждает, а также и списка "врагов США" – которых наказывает или вот-вот готов наказать. В результате столь масштабного изменения внешней политики Соединенных Штатов радикально изменилась политическая ситуация во всем Западном полушарии.

Одни местные лидеры стали всячески заискивать перед Вашингтоном, получая взамен значительные блага. В их числе, например, президент Сальвадора Найиб Букеле, начавший за плату размещать в главной мега-тюрьме своей страны СECOT ("Центр содержания террористов") тысячи всевозможных осужденных преступников, депортированных Соединенными Штатами – включая и нелегалов, и даже граждан США. Весной 2025 года это место с инспекцией посетила американская министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, оставшаяся всем очень довольной.

За это Дональд Трамп позднее всячески расхвалил Найиба Букеле перед телекамерами в Овальном кабинете Белого дома, во время визита сальвадорского президента в Вашингтон в прошлом июле. И отменил официальное предупреждение Госдепартамента об опасностях поездок граждан США в эту центральноамериканскую страну (которая от этого ничуть не стала более спокойной – уровень ежедневных убийств на 100 тысяч населения здесь по-прежнему один из самых высоких в мире).

Еще один латиноамериканский лидер, давно восхищающийся Трампом – президент Аргентины Хавьер Милей, проводивший предвыборную кампанию и пришедший к власти в конце 2023 года под лозунгом "Сделаем Аргентину вновь великой". После того как его правительство в 2025 году поставило страну на грань экономического коллапса, администрация Трампа предложила ему финансовую помощь в размере 20 миллиардов долларов – и на промежуточных выборах в парламент в октябре партия Милея опять одержала победу. "Мы действительно хорошо контролируем Южную Америку", – заявил на это Трамп, несколько дней спустя объявивший о подписании с Аргентиной рамочного соглашения о торговой сделке, которая должна предоставить Соединенным Штатам больший доступ к полезным ископаемым этой страны.

В Гондурасе на президентских выборах в ноябре Дональд Трамп с самого начала поддерживал откровенно правого кандидата консервативных сил Насри Асфуру, который был объявлен победителем только под самый конец 2025 года, после нескольких недель подсчета голосов, сопровождавшегося многочисленными техническими проблемами и обвинениями в фальсификациях. Перевес Асфуры составил менее 1 процента (а в какие-то моменты он составлял всего триста голосов на всю страну).

После этого уходящая президент Гондураса социалистка Сиомара Кастро, давняя противница нынешнего президента США, заявила о "тихом внешнем избирательном перевороте". И обвинила Трампа – который не раз обещал, что если победа его фаворита Асфуры будет оспорена, то это "обойдется Гондурасу очень дорого" – во вмешательстве в выборы.

Другие президенты и лидеры Западного полушария бросают Трампу вызов с самого начала его второго срока и подвергают его заявления и намерения резкой критике – как президент Мексики Клаудия Шейнбаум, президент Бразилии Лула да Силва или премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

Но главное раздражение Вашингтона все же объяснимо вызывают (или теперь - вызывали) три государства Латинской Америки, в которых власть принадлежит либо настоящим коммунистическим диктатурам, либо близким им социалистическим авторитарным лидерам. Это Куба, Никарагуа и Венесуэла, которыми правят Мигель Диас-Канель (а фактически, по слухам, все еще и 94-летний Рауль Кастро), 80-летний сандинист Даниэль Ортега со своей женой Росарио Мурильо, называющей себя "марксисткой-мистиком" (в январе 2025 года Ортега без всяких выборов и референдумов при помощи марионеточного парламента назначил собственную супругу "сопрезидентом Республики Никарагуа") и, до прошлой ночи, Николас Мадуро (и его супруга Силия Флорес, также доказанно причастная, вместе с многими своими родственниками, к отмыванию денег и наркобизнесу).

Белый дом в 2025 году не раз угрожал ввести 100-процентные пошлины на весь импорт из Никарагуа в США, старался еще больше изолировать Кубу на международной арене и начал интенсивную кампанию давления на Венесуэлу. При этом фактический венесуэльский президент, "боливарианский социалист" Николас Мадуро, на словах метавший в адрес США и лично Трампа громы и молнии, судя по всему, на самом деле был давно очень напуган всеми шагами американского президента и уже не раз пытался начать непрямые переговоры с Вашингтоном.

Мадуро чуть ли не пообещал, в ответ на отказ США от военной операции против него, разорвать все союзы и связи с Москвой, Тегераном и Пекином и приветствовать и обеспечить наилучшие условия для работы в Венесуэле американских нефтяных корпораций. Однако Белый дом не удостоил его ответом. Финалом Мадуро стала операция США 3 ноября.

Также в немилость у Дональда Трампа впал и левый президент Колумбии, бывший повстанец Густаво Петро, ставший одним из самых заметных критиков президента США на всем континенте — и мишенью для его ответных действий. После того как Петро резко раскритиковал американские воздушные удары по лодкам в Карибском море (в результате которых были убиты и колумбийцы), Соединенные Штаты полностью прекратили поставки любой гуманитарной помощи его стране, а ВМС США нанесли удар по рыболовному катеру, только что вышедшему из одного из колумбийских портов. Затем Министерство финансов США ввело против Густаво Петро персональные санкции, обвинив его в причастности к торговле наркотиками. В результате внутренние рейтинги Петро заметно упали, и аналитики полагают, что на президентских выборах в следующем году политические предпочтения колумбийских избирателей могут сильно сместиться вправо.

Однако наибольшее противодействие Дональду Трампу, конечно, пока оказывают представляющие во всех случаях левые политические силы лидеры самых крупных и экономически мощных государств Западного полушария – Бразилии, Канады и Мексики, которые остаются крупнейшими торговыми партнерами Соединенных Штатов. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни нашли способы исполнить некоторые требования Трампа, одновременно твердо отстояв самые важные для них принципы собственной внешней политики.

Когда в июле США ввели 50-процентные тарифы на все бразильские товары, чтобы остановить уголовное преследование бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, также давнего союзника Трампа, нынешний президент этой 217-миллионной страны (пятой по площади и шестой по количеству населения на Земле) Луис Инасиу Лула да Силва очень грубо раскритиковал Дональда Трампа и пригрозил ему "хорошим пропорциональным ответом" – в результате чего его рейтинги среди избирателей очень выросли. В конце года бразильский суд признал Болсонару виновным в попытке государственного переворота и приговорил его к 27 годам тюремного заключения.

Бразилия имеет девятую экономику в мире по величине номинального ВВП, а по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, так вообще восьмую. В результате к самому концу 2025 года Трамп сменил свой подход. Он встретился с Лулой да Силва и потом заявил журналистам, что тот ему "очень сильно нравится", и теперь Соединенные Штаты и Бразилия ведут переговоры о почти полной отмене торговых пошлин.