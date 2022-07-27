Испытание многополярностью. Вадим Штепа - о сломе шаблона

Расхожая тем акремлевской внешней политики и пропаганды – требование глобальной "многополярности". Хотя оно похоже на попытку ломиться в открытую дверь – в тех же США, которые обвиняются в создании "однополярного мира", никто не отрицает наличие собственных интересов, например, у Китая, Индии или Евросоюза. Однако гораздо показательнее, что авторы кремлёвской "многополярной" доктрины напрочь забывают о ней, когда речь заходит об их собственной стране, протянувшейся от Балтики до Тихого океана. Несмотря на то, что официально она называется "федерацией", фактически эти гигантские пространства, населенные сотнейнародов, пытаются стянуть к одному-единственному "полюсу", от лица которого "говорит Москва".



Состоявшийся 22-24 июля в Праге второй Форум свободных народов России, в котором приняли участие представители более 30 регионов страны, попытался сломать шаблон о "единых россиянах". Рухнул и пропагандистский стереотип о том, будто бы сторонники регионального самоуправления – "воинствующие националисты и сепаратисты". В реальности же представители национальных республик и "русских областей" вполне находили на Форуме общий язык, приняв Декларацию о деколонизации России. В этом документе заявляется: "С началом захватнической войны против Украины наши народы и регионы против своей воли оказались втянутыми в военные преступления", а способом прекращения войны называется "мирная деколонизация России". Она предусматривает договорные взаимосвязи новых политических субъектов и "защиту прав и свобод граждан всех национальностей". Украинские, европейские и американские эксперты, которые также участвовали в работе Форума, не могли не обратить внимание на подчеркнутую апелляцию принятых документов к принципам международного права.

Пражский Форум вызвал понятное отрицание в прокремлевских медиа. Но не менее примечательно критическое отношение к этому событию, которое продемонстрировали в соцсетях и многие деятели российской оппозиции. К сожалению, централистское мышление и попытки вещать "за всю Россию" присущи многим оппозиционерам в той же степени, как и Кремлю. Появление десятков национальных и региональных политических субъектов взрывает этот шаблон, создает совершенно новый, реально многополярный контекст. Исторически это можно сопоставить с возникновением на первом Съезде народных депутатов СССР в 1989 году Межрегиональной депутатской группы, куда вошли представители многих союзных и автономных республик. Однако если тогдашние лидеры московских демократов в целом позитивно относились к такому многообразию и умели учитывать порой весьма различные интересы депутатов от будущих стран, то сегодня у "всероссийских" оппозиционеров словно почва уходит из-под ног. Ведь если различные народы и регионы России обретают собственную политическую субъектность, то в дальнейшем они будут договариваться напрямую между собой, а федеральные "вожди оппозиции" вряд ли понадобятся.

Отмену имперского мировоззрения, похоже, уже не остановить

Кстати, о договорности. Понятно, что Кремль давно уничтожил принцип договорного федерализма в России – сегодня президенту нет смысла о чем-то "договариваться" с губернаторами, которых он сам назначает. Однако и у лидеров российской оппозиции также специфическое представление о федерализме: чаще всего он понимается сугубо экономически – чтобы Москва не совсем уж грабила регионы, но оставляла им часть налогов на развитие. А вот о политическом федерализме, который начинается с договора свободно избранных региональных властей, речь, как правило, вообще не заходит, сама москвоцентричная модель сомнению не подвергается.



Отмену имперского мировоззрения, похоже, уже не остановить. Когда участники от Калининградской области до Бурятии, от Поморья до Приморья с интересом выслушивают друг друга и обсуждают совместные проекты – возникает впечатление начала новой эпохи, чего-то похожего на американские Континентальные конгрессы, где начиналась борьба за независимость. Кремлёвская пропаганда дежурно обвинила Форум в стремлении к "развалу России", но само это ужасное слово в выступлениях участников практически не звучало. Гораздо больше говорили о трансформации и реконструкции российского пространства в интересах жителей различных регионов. Однако их прямой равноправный диалог для охранителей империи сам по себе является признаком "распада", потому что никакая "вертикаль" в таком случае более не нужна.

Вадим Штепа – главный редактор журнала "Регион.Эксперт", один из организаторов Форума свободных народов России



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