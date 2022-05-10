Истекая клюквенным соком. Плохой день для российского посла в Польше

9 мая Владимир Путин говорил на Красной площади о "предотвращении" с помощью "спецоперации" агрессии Украины против России. Российская армия в это же время продолжала обстреливать мирные украинские города. В том числе и те, которые оказывали героическое сопротивление фашистским захватчикам в годы Второй мировой войны. По Одессе были выпущены по меньшей мере 7 крылатых ракет.

Президент США Джо Байден подписал 9 мая принятый Конгрессом закон о программе ленд-лиза для Украины. Эта программа существенно упрощает и ускоряет процесс одобрения поставок американского оружия украинским войскам. Некоторые пункты этой программы касаются и укрепления безопасности граничащих с Украиной стран НАТО. Ну и конечно же у программы ленд-лиза большое символическое значение – ведь именно такая программа существенно помогла Советскому Союзу в войне с фашистской Германии.

В Мариуполе продолжаются бои на территории завода "Азовсталь". Обороняющимся украинским бойцам все сложнее поддерживать связь с внешним миром. А в Запорожье продолжают прибывать не захотевшие остаться на подконтрольной России и "ДНР" и "ЛНР" территории жители Мариуполя, которых удалось эвакуировать.

Празднование Дня Победы в России не обошлось без конкурса детских колясок в виде танков и самолетов, портретов с шествия "Бессмертного полка", брошенных у мусорных урн пригнанными по разнарядке участниками шествия, разыгранной сцены расстрела "последнего гитлеровца", где в роли расстреливающего выступила десятилетняя девочка. Многие посмеялись над тем, что во время показанного по Первому каналу праздничного концерта песня "Если б не было войны" в исполнении певицы Зары была проиллюстрирована портретом американских гангстеров, известных как Бонни и Клайд.

В Латвии 9 мая было объявлено Днем памяти погибших в войне в Украине, все праздничные мероприятия были отменены, однако у памятника советским солдатам в Риге появились цветы.

Огромный общественный резонанс вызвал инцидент в Варшаве, когда украинская журналистка облила красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, пытавшегося возложить цветы к памятнику советским солдатам.

Учитывая жестокость агрессии России против Украины, тех, кто облил посла краской вполне можно понять. Но российские телеканалы получили возможность смаковать кадры, на которых залитый кровью, пусть и бутафорской, человек спокойно стоит в оскорбляющей его толпе, пусть и не применяющей к нему насилие. Тем более, речь идет об иностранном дипломате, хоть и из страны-агрессора. Как говорит главный редактор вещающего из Польши телеканала "Белсат" Алексей Дзикавицкий, в польском обществе этот инцидент вызвал неоднозначную реакцию. Одни не одобряют пассивность полиции, другие считают, что посол Андреев осознанно пошел на провокацию.

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