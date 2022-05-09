"Жаль, если "Бессмертный полк" забудет идею мира". День Победы в России

В России сегодня отмечается День победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия в российских городах проходят в разгар агрессии России против Украины, которую сейчас многие сравнивают с агрессией нацистской Германии против Советского Союза и других стран. За последние сутки обстрелам вновь подверглись украинские города, вновь приходят сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения, прежде всего в Луганской области. Около 10 крылатых ракет были выпущены по Одессе – в целом День Победы, с точки зрения боевых действий, мало чем отличался от других дней этой войны, которую в России называют "специальной военной операцией".

С тревогой ожидалось выступление Владимира Путина – наблюдатели не исключали, что президент России в своей речи объявит "священную войну" всему западному миру. А заодно и всеобщую мобилизацию. Но этого не случилось. Путин выглядел на удивление вяло, пролет авиации в рамках парада был отменен, якобы из-за плохой погоды, а в своем выступлении Путин перемешал прошлое и настоящее, не выдвинув ни одного нового тезиса.

Сравнивал события Второй мировой войны и нынешнюю войну России против Украины и украинский президент Владимир Зеленский. Надо сказать, что поддержку Украине мировые лидеры продолжали демонстрировать и в последние дни. В Ужгороде встретились первые леди Украины и США Елена Зеленская и Джилл Байден, побывал в Киеве и поднял флаг Канады над посольством страны в Украине канадский премьер Джастин Трюдо. А премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о фактическом удвоении объема военной помощи Украине. Свое обращение, опубликованное 8 мая, Владимир Зеленский записал на фоне разрушенного российскими ракетами жилого многоэтажного здания в городе Бородянка под Киевом.

Это можно считать совпадением, можно в этом увидеть и символический смысл, но президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, еще недавно выступавший за присоединение самопровозглашенной республики к России, проиграл президентские выборы, второй тур которых состоялся в воскресенье, накануне Дня Победы. Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии стало главным итого войны России против Грузии в 2008 году. Война России против Украины началась после того, как Кремль признал независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР". Правда, его примеру мало кто последовал.

В этом году исполнилось 10 лет с тех пор, как в Томске состоялась первая акция "Бессмертный полк". Движение "Бессмертный полк" было создано по инициативе томских журналистов Сергея Лапенкова, Сергея Колотовкина и Игоря Дмитриева, а первое шествие было организовано и проведено в 2012 году, при поддержке разгромленной потом властями независимой томской телекомпании ТВ2. С самого начала инициаторы движения боялись его формализации. Увы, это и произошло – на него обратили внимание в Кремле, захотевшем, чтобы шествия "Бессмертного полка" превратились в идеологизированные мероприятия.

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