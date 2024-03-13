Источник: СБУ организовала атаку на 3 НПЗ в России за сутки

Источник издания "Украинская правда" в Службе безопасности Украины утверждает, что именно эта спецслужба организовала атаку беспилотников на три нефтеперерабатывающих завода в России в ночь на 13 марта. Речь идёт о предприятиях в Рязани, Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области. Все эти города расположены в сотнях километров от границы с Украиной.

"Мы системно реализуем детально просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала России. Наша задача - лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива", заявил источник. Количество атак беспилотников на объекты, связанные с нефтеперерабатывающей отраслью в России, в последние недели заметно возросло. Официально Киев не брал на себя ответственность за эти атаки.

Утром 13 марта Минобороны России заявило, что 65 беспилотных летательных аппаратов, запущенных по объектам в России в ночь на среду и утром, удалось уничтожить. При этом, однако, в Рязани в результате атаки беспилотника загорелся нефтеперерабатывающий завод. Глава региона Павел Малков сообщил, что, по предварительной информации, есть пострадавшие. Другие подробности он не привел.

НПЗ в Кстово загорелся - предположительно после удара беспилотника - сутки назад, утром 12 марта. О новой атаке на него в ночь на 13 марта российские власти не сообщали.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в свою очередь сообщил о том, что беспилотник утром в среду был сбит при подлёте к Киришам. Утверждается, что нефтеперерабатывающий завод не пострадал и продолжил работу.

Также утром в среду была остановлена работа завода нефтепродуктов в городе Новошахтинск Ростовской области - также после атаки беспилотников. Губернатор области Василий Голубев заявил, что они были подавлены системами РЭБ и упали на территории завода. Пострадавших, как утверждается, нет, последствия уточняются.

Это, таким образом, уже четвёртый нефтеперерабатывающий завод в России, подвергавшийся атаке дронов за последние сутки.