Источник: США могут передавать Украине ряд вооружений тайно

Власти США, возможно, не сообщают публично о передаче Украине некоторых видов вооружений в рамках военной помощи. Об этом пишет Politico.
По данным издания, высокопоставленный представитель Пентагона 19 августа признал, что США в течение некоторого времени поставляли Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, хотя это не было анонсировано публично. "Когда мы впервые объявили о поставках ракет HARM, то, их упоминание в заявлении, не было конкретным. Мы описали это так, что мы предоставляем противорадиолокационные возможности", — сказал чиновник на брифинге.
По словам двух источников Politico, в новый пакет военной помощи Киеву, о котором было объявлено на прошлой неделе, вошли управляемые артиллерийские снаряды Excalibur. При этом в официальном заявлении Пентагона о вооружениях, поставляемых Украине, они не упоминаются.
Politico также ознакомилось с официальным уведомлением Конгрессу в связи с выделением Украине очередного пакета помощи, в котором, по данным газеты, отмечается, что поставляемое Вашингтоном Киеву вооружение "не ограничивается" тем, что указано в списке.
- 19 августа президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительную военную помощь Украине. Общая стоимость пакета составит 775 млн долларов. В числе вооружения, которое США поставят Украине, будут 16 105-миллиметровых гаубиц, 15 разведывательных дронов Scan Eagle, 40 единиц бронетехники и 1 тыс. противотанковых комплексов "Джавелин", а также боеприпасы к ним.
- Таким образом, общий объем военной помощи США Украине с начала российского военного вторжения составит 10,6 млрд долларов.
- Власти России критикуют поставки западными странами вооружений в Украину, угрожая эскалацией конфликта.
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