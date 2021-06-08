Источник в совете российской диаспоры отрицает задержания агентами ФБР

Источник агентства ТАСС в Координационном совете организаций российских соотечественников (КСОРС) утверждает, что власти США не задерживали и не предъявляли обвинений кому-либо в составе этого объединения.

По словам собеседника российского агентства, "КСОРС США продолжает свою работу".

Ранее новостное издание The Daily Beast сообщило о расследовании, проводимом ФБР в отношении американского отделения КСОРС. Издание сослалось на пять источников, знакомых с ситуацией. Они рассказали о допросах десятков людей, которые связаны с Координационным советом, и об обысках в домах и офисах.

Как отмечало The Daily Beast, КСОРС – это влиятельная сеть организаций, которые занимаются продвижением интересов представителей российских диаспор по всему миру. Некоторые эксперты не исключают, что объединения соотечественников могут использоваться как один из источников так называемой "мягкой власти" для распространения влияния Кремля.

Американский интернет-портал отмечает, что полный масштаб или задачи проводимого ФБР расследования остаются неясны. По словам двух источников, опрошенных бюро в 2020 году, вопросы следователей указывают на их интерес к тому, как КСОРС распоряжается своими фондами. Один из россиян в беседе с изданием уточнил, что ФБР опрашивало большое число людей из разных стран.

Также The Daily Beast пишет, что внутри русскоязычных групп в США есть мнение, что КСОРС стал более враждебным на фоне эскалации отношений между Россией и западными государствами после аннексии Крыма и начала вооружённого конфликта на востоке Украины.