Кремль и эмигранты: приручить или прикончить

«Свои среди чужих. Политические эмигранты и Кремль: соотечественники, агенты и враги режима». О способах, которыми Кремль работает в эмиграцией: о кнутах и о пряниках. В эфире журналисты Андрей Солдатов и Ирина Бороган, авторы книги, вышедшей на русском языке, а также консультант этой книги, историк Никита Петров. Начало в 19.05. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева