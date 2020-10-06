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Лицом к событию

Кремль и эмигранты: приручить или прикончить

Владимир Путин и Михаил Ходорковский

«Свои среди чужих. Политические эмигранты и Кремль: соотечественники, агенты и враги режима». О способах, которыми Кремль работает в эмиграцией: о кнутах и о пряниках. В эфире журналисты Андрей Солдатов и Ирина Бороган, авторы книги, вышедшей на русском языке, а также консультант этой книги, историк Никита Петров. Начало в 19.05. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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