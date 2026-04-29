Источники сообщили о покушении на "мясника из Бучи" Омурбекова

В военном гарнизоне в селе Князе-Волконское-1 Хабаровского края произошёл взрыв, в результате которого погиб один человек и есть раненые. Целью атаки мог быть генерал-майор Азатбек Омурбеков, участник войны против Укриаины. Об этом сообщили каналы ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info.

Независимого подтверждения этой информации нет, официально власти о произошедшем не сообщали.

По данным источников, взрывное устройство было заложено в почтовый ящик на лестничной площадке жилого дома на территории гарнизона. После взрыва личный состав был поднят по тревоге. Дело, как утверждается, засекречено.

О состоянии Омурбекова не сообщается. По данным источников, при взрыве погиб подполковник Кузьменко — командир батальона учебной связи.

Генерал-майор Азатбек Омурбеков, известный также как "мясник из Бучи", с 2023 года возглавляет 392-й окружной учебный центр Восточного военного округа. Ранее командовал 64-й отдельной мотострелковой бригадой, участвовавшей в боях в Киевской области весной 2022 года. Украинские власти и ряд расследовательских проектов связывают подразделение с убийствами мирных жителей в Буче.

Омурбеков после событий в Буче получил звание Героя России. Военный также находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и США.

Летом 2022 года военнослужащий той же бригады Даниил Фролкин признался журналистам в убийстве мирного жителя в Киевской области и утверждал, что Омурбеков отдавал жёсткие приказы и искажал информацию о происходящем на фронте. Позже Фролкин был осуждён по делу о "фейках".