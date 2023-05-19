Источники: Владимир Зеленский приедет на саммит G7 в Японии

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите "Группы семи" в Хиросиме лично, а не по видеосвязи. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщают агентство Kyodo, а также The New York Times, The Washington Post и CNN. Reuters передаёт эту информацию со ссылкой на источник в Евросоюзе.



Киев пока официально не подтверждал эти сообщения.

В офисе Зеленского ранее не исключали, что тот может лично посетить мероприятие, но сказали, что "всё будет зависеть от ситуации на поле боя".

По данным Bloomberg, Зеленский вылетит в Японию на военном самолете ВВС США после визита в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств. Недавно президент Украины посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию, где договорился о поставках Киеву новых партий вооружений.



Зеленского на саммит пригласил премьер-министр Японии Фумио Кисида, когда в марте посещал Киев. Накануне Кисида говорил, что президент Украины не будет присутствовать на саммите лично, но выступит в онлайн-формате. Министерство иностранных дел Японии сообщило, что Зеленский присоединится по видеосвязи к совещанию, которое состоится в воскресенье.



Война в Украине и поддержка Киева в отражении российской агрессии - одна из главных тем нынешней встречи лидеров семи наиболее развитых индустриальных стран мира, который проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая.

Участники саммита, как ожидается, объявят о новых санкциях против Москвы. Представитель делегации США отметил намерение союзников "удвоить усилия" для ужесточения существующих санкций, призванных ослабить военные возможности России и наказать тех, кто несёт ответственность за агрессию.