Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Источники: Владимир Зеленский приедет на саммит G7 в Японии

Президент Украины Владимир Зеленский

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите "Группы семи" в Хиросиме лично, а не по видеосвязи. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщают агентство Kyodo, а также The New York Times, The Washington Post и CNN. Reuters передаёт эту информацию со ссылкой на источник в Евросоюзе.

Киев пока официально не подтверждал эти сообщения.

В офисе Зеленского ранее не исключали, что тот может лично посетить мероприятие, но сказали, что "всё будет зависеть от ситуации на поле боя".

По данным Bloomberg, Зеленский вылетит в Японию на военном самолете ВВС США после визита в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств. Недавно президент Украины посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию, где договорился о поставках Киеву новых партий вооружений.


Зеленского на саммит пригласил премьер-министр Японии Фумио Кисида, когда в марте посещал Киев. Накануне Кисида говорил, что президент Украины не будет присутствовать на саммите лично, но выступит в онлайн-формате. Министерство иностранных дел Японии сообщило, что Зеленский присоединится по видеосвязи к совещанию, которое состоится в воскресенье.

Война в Украине и поддержка Киева в отражении российской агрессии - одна из главных тем нынешней встречи лидеров семи наиболее развитых индустриальных стран мира, который проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая.

Участники саммита, как ожидается, объявят о новых санкциях против Москвы. Представитель делегации США отметил намерение союзников "удвоить усилия" для ужесточения существующих санкций, призванных ослабить военные возможности России и наказать тех, кто несёт ответственность за агрессию.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG