Историка Мосина отправили под арест за цветы в память о Немцове

Председатель екатеринбургского отделения общества "Мемориал" историк Алексей Мосин в субботу был отправлен под административный арест на 9 суток по протоколу об организации несогласованной акции. Он был задержан накануне при возложении цветов в годовщину убийства оппозиционера Бориса Немцова. Решение об аресте 68-летнего Мосина принял Ленинский районный суд Екатеринбурга, сообщает "Медиазона".

Несогласованной акцией в протоколе было названо возложение цветов к памятнику на площади Труда. Утверждается, что Мосин возлагал их совместно с бывшим депутатом Свердловского облсовета Михаилом Борисовым. По словам самого Мосина, речь не шла об организованной акции, и с Борисовым они встретились по сути случайно. Составивший протокол майор полиции Отар Амоев заявил в суде, что умерших обычно поминают в церкви или в кругу семьи, а возложение цветов в публичном месте - это уже "привлечение внимания общественности".

О задержании Мосина стало известно вечером 27 февраля. На площади Труда в Екатеринбурге ранее ежегодно в годовщину гибели Бориса Немцова проходила "Вахта памяти", однако в последние годы полиция запретила скопление людей на площади в этот день.

27 февраля исполнилось 11 лет со дня убийства в Москве российского оппозиционного политика Бориса Немцова. В пятницу в разных городах России люди несли цветы к памятникам жертвам политических репрессий или другим памятным местам. В Москве цветы возложили к месту убийства политика на Большом Москворецком мосту. В Петербурге цветы возложили к Соловецкому камню и к памятнику жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной.