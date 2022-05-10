Историка Юрия Дмитриева этапировали в колонию строгого режима

Карельского историка и правозащитника Юрия Дмитриева, которого в конце 2021 года приговорили к 15 годам лишения свободы, этапировали в колонию строгого режима в Мордовии. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева.

Историк будет отбывать наказание в ИК-18 в поселке Потьма. В колонии Дмитриев должен провести еще 10 лет.

Первое уголовное дело в отношении Юрия Дмитриева возбудили в 2016 году. Историка обвинили в изготовлении детской порнографии с участием приёмной дочери. Вину он отрицал. Суд Дмитриева оправдал, но в 2018 году на него завели новое дело, обвинив кроме изготовления порнографии в сексуальном насилии над дочерью, развратных действиях и незаконном хранении оружия.

Летом 2020 года суд в Петрозаводске приговорил Дмитриева к трём с половиной годам колонии строгого режима. В сентябре того же года Верховный суд Карелии ужесточил приговор Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима. В декабре прошлого года суд увеличил срок наказания Дмитриеву до 15 лет колонии. Суд признал его виновным по делам об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. По всем этим статьям ранее он был оправдан.