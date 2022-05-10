Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Историка Юрия Дмитриева этапировали в колонию строгого режима

Юрий Дмитриев

Карельского историка и правозащитника Юрия Дмитриева, которого в конце 2021 года приговорили к 15 годам лишения свободы, этапировали в колонию строгого режима в Мордовии. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева.

Историк будет отбывать наказание в ИК-18 в поселке Потьма. В колонии Дмитриев должен провести еще 10 лет.

Первое уголовное дело в отношении Юрия Дмитриева возбудили в 2016 году. Историка обвинили в изготовлении детской порнографии с участием приёмной дочери. Вину он отрицал. Суд Дмитриева оправдал, но в 2018 году на него завели новое дело, обвинив кроме изготовления порнографии в сексуальном насилии над дочерью, развратных действиях и незаконном хранении оружия.

Летом 2020 года суд в Петрозаводске приговорил Дмитриева к трём с половиной годам колонии строгого режима. В сентябре того же года Верховный суд Карелии ужесточил приговор Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима. В декабре прошлого года суд увеличил срок наказания Дмитриеву до 15 лет колонии. Суд признал его виновным по делам об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. По всем этим статьям ранее он был оправдан.

  • Историк и глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев вместе с коллегами в 1990-е открыл урочище Сандармох, где во времена Большого террора расстреливали людей. Всего были зафиксированы и отмечены около 150 могильных ям, в которых могли находиться останки около 4,5 тысяч человек.
  • Журналистское расследование связывало преследование историка с именем помощника президента Владимира Путина Анатолия Серышева, который ранее возглавлял карельское управление ФСБ, и в число его задач входила зачистка региона от оппозиции.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG