Истребители НАТО впервые сбили беспилотник над Латвией

Истребители НАТО впервые сбили беспилотник, вошедший в воздушное пространство Латвии. Об этом утром 8 июня сообщили латвийские военные.

Согласно сообщению, дрон был сбит истребителями ВВС Франции, которые патрулируют небо над странами Балтии в составе миссии НАТО.

Дрон был сбит на востоке Латвии. Латвийские СМИ пишут, что он залетел в страну в результате применения Россией средств радиоэлектронной борьбы - то есть, по всей видимости, речь шла об украинском дроне. Инциденты с украинскими беспилотниками, выпущенными по целям в России, однако залетавшими в Латвию, в последнее время происходят регулярно. Сбит такой беспилотник был впервые. При этом именно отказ сбивать один из беспилотников в начале июня привёл к правительственному кризису, вследствие которого сменился состав правительства и премьер.

Жители Лудзенского и Резекненского краёв, как сообщает DELFI, утром в понедельник получили так называемое "оранжевое" предупреждение об угрозе в воздушном пространстве, что означает - нужно искать укрытия. Впоследствии власти сообщили, что угроза миновала.

Минобороны Молдовы сообщило, что в ночь на 8 июня в воздушное пространство страны также вошёл беспилотник, его обломки обнаружены на территории Молдовы, по всей видимости он взорвался. Никто не пострадал. "Обнаруженные обломки исследуются с целью установления происхождения летательного аппарата и обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении. В нём отмечается, что ночью "произошло массированное российское нападение на Украину с использованием дронов и ракет".

Впоследствии в МИД Молдовы сообщили, что беспилотник, вероятно, был запущен украинской армией. Ответственность при этом возложили на Россию, поскольку именно она ведёт агрессию против Украины.