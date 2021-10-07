Истёк срок давности по делу об убийстве Анны Политковской

7 октября 2021 года истек срок давности по делу об убийстве журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Таким образом, заказчики преступления, имена которых следствие до сих пор не назвало, официально ушли от ответственности, отмечает "Новая газета". "Следствие тянуло до этой даты, как могло, ведь заказчик — это политика. И, судя по всему, большая политика", - написал заместитель главного редактора газеты Сергей Соколов.

Несмотря на это редакция издания намерена добиваться возобновления следствия по делу об убийстве Политковской и раскрытия имени заказчика. Дети убитой журналистки также по-прежнему рассчитывают, что заказчик преступления будет установлен, сообщила адвокат Анна Ставицкая. Вопрос о его освобождении от ответственности по срокам давности может решить только суд, заявила адвокат.

Тело журналистки с несколькими огнестрельными ранениями было обнаружено 7 октября 2006 года в подъезде дома на Лесной улице в Москве. Убийца сделал четыре выстрела в упор, в том числе контрольный — в голову, когда Политковская вошла в лифт. Там же был найден брошенный пистолет Макарова и гильзы.

В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы уроженцев Чечни Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева, признанных присяжными исполнителем и организатором убийства Политковской. Гайтукаев впоследствии умер в колонии. Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов был признан посредником в преступлении и получил 20 лет колонии. Братья предполагаемого исполнителя убийства – следившие за Политковской Ибрагим и Джабраил Махмудовы – приговорены к 12 и 14 годам соответственно.

Ранее по делу об убийстве Политковской к 11 годам заключения был приговорен также бывший сотрудник московской милиции Дмитрий Павлюченков, признавший вину в организации слежки за журналисткой.

Однако коллеги и родные Политковской считают, что дело по факту не было раскрыто – мотивы преступников не ясны, а кто являлся заказчиком, не установлено. В "Новой газете" уверены, что произошедшее могло быть связано с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Анна Политковская неоднократно выезжала в районы боевых действий, многие репортажи журналистки были посвящены именно нарушениям прав человека в Чечне. Политковская открыто критиковала действующую власть и лично президента Владимира Путина.