Истёк срок "пасхального перемирия", РФ атаковала Украину дронами

В полночь 13 апреля истёк срок так называемого пасхального перемирия между Украиной и Россией, которое официально действовало менее полутора суток. Кремль ранее подтвердил, что боевые действия будут продолжены. После полуночи, как сообщили Воздушные силы ВСУ, Россия выпустила по Украине 98 беспилотников. О налёте первых БПЛА около часа ночи 13 апреля сообщалось в направлении Сум, Харькова, Днепра, Запорожья, Полтавы и Чернигова.

В результате в Черниговской области был поврежден из энергообъектов, без света остались 12 тысяч человек, передает "Черниговоблэнерго".

В Днепропетровской области разрушения зафиксировали в двух районах, из-за ударов загорелись несколько жилых домов, обошлось без пострадавших, рассказал глава обладминистрации Александр Ганжа.

Минобороны России также сообщило о налёте украинских дронов. В ведомстве отчитались о перехвате 33 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областей и аннексированного Крыма.

В результате детонации дрона ВСУ в городе Грайворон Белгородской области осколочное ранение получила местная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В течение перемирия обе стороны сообщали о его нарушениях. Генштаб ВСУ сообщил, что за время перемирия российские военные нарушили режим прекращения огня более 10 тысяч раз (речь идёт об обстрелах, авиаударах и боевых столкновениях на фронте).