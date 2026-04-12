Россия продолжит боевые действия против Украины по окончании "пасхального перемирия", которое было объявлено Москвой на 36 часов с 16:00 11 апреля и до конца суток 12 апреля. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, России нужен "устойчивый мир", но он "может наступить, когда мы обеспечим наши интересы, достигнем тех целей, которые ставились с самого начала". Представителя Кремля утверждает, что этому мешает позиция президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Песков отмечал, что "разногласия Москвы и Киева по территориальному вопросу заключаются в считанных километрах" и пояснил, что имеет в виду остающиеся в руках Украины 17-18% (по российским утверждениям) территории Донецкой области. Россия давно требует вывода украинских войск из этих районов. Это означало бы переход под юрисдикцию Москвы всей территории Донбасса, включая стратегически важные укрепленные районы.

Украина не соглашается на такие уступки и добивается международных гарантий своей безопасности – на случай возобновления российской агрессии.

Зеленский ранее поддержал "пасхальное перемирие" и предложил продлить его. "Мы выдвинули это предложение России, и если Россия вновь выберет войну вместо мира, это ещё раз продемонстрирует миру, и, в частности, Соединённым Штатам, кто и чего на самом деле хочет", – отметил президент Украины.