Истёк срок послаблений для санкций США против российской нефти

Истёк срок введённых в прошлом месяце послаблений, введённых США в отношении российской нефти из-за войны против Ирана, и Соединённые Штаты возобновили санкции против неё, сообщает Politico.

13 марта Министерство финансов США ослабило ограничения на продажу российских нефти и нефтепродуктов, которые уже были погружены на суда, чтобы снизить цены после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильскую операцию. Срок действий отсрочки истёк 11 апреля.

Ведомство не ответило на вопросы издания об истечении срока, однако сослалось на мартовское заявление министра финансов Скотта Бессента, который называл послабления "краткосрочной мерой". Демократы в Конгрессе ранее раскритиковали отсрочку, заявив, что послабления позволили России и ее "пособникам" заработать дополнительно более четырёх миллиардов долларов. Министр финансов Скотт Бессент отмечал, что, согласно анализу ведомства, за время отмены санкций Россия должна была получить не более чем два миллиарда долларов.

Впервые за пять лет у России закупили 2,5 миллиона баррелей сырой нефти Филиппины. Еще 27 тысяч тонн российских нефтепродуктов прибыли в Южную Корею (она не покупала нефть у России с 2022 года), отмечает "Настоящее Время".

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что американские санкции против российской нефти будут восстановлены после завершения нынешней кампании против Ирана.

28 февраля США начали совместную с Израилем военную операцию против Ирана. Иран в ответ заблокировал судоходство в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировых морских поставок нефти, что привело к росту цен на топливо. Одним из главных бенефециаров этого стала Россия, сообщали аналитики Financial Times. Цены на российскую нефть марки Urals на начало апреля достигли максимума за последние 13 лет. По прогнозам экспертов, дополнительные нефтегазовые доходы в апреле могут достичь или даже превысить триллион рублей.