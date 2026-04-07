Bloomberg: Цены на российскую нефть достигли максимума за 13 лет

Цены на российскую нефть выросли до самого высокого уровня за более чем 13 лет, пишет во вторник агентство Bloomberg, указывая одновременно на выгоду, которой обернулся для Москвы глобальный рост цен на нефть из-за войны США и Израиля с Ираном.

Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media на 2 апреля пишет, что цена на флагманскую российскую нефть марки Urals, экспортируемую из порта Приморск на Балтике, достигла $116,05 за баррель.

Эта цена, не включающая транспортные расходы, почти вдвое выше средней цены в 59 долларов за баррель, заложенной в российском бюджете на 2026 год.

В российском черноморском порту Новороссийск цена на нефть марки Urals достигла в четверг, 2 апреля, $114,45 за баррель. Это тоже данные международного ценового агентства Argus Media.

Средний дисконт Urals в западных портах России к мировому бенчмарку Brent упал до уровней ниже $27,75 за баррель. Это самый низкий показатель с середины декабря 2025 года, пишет РБК.

Конфликт на Ближнем Востоке фактически перекрыл около пятой части мировых поставок нефти через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп потребовал от Тегерана открыть этот важнейший водный путь, пригрозив в противном случае разрушением его ключевой инфраструктуры. Крайний срок был назначен Трампом на вечер 7 апреля.