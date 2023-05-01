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ISW: кадровые решения Путина ослабили боеспособность армии РФ

Валерий Герасимов, Владимир Путин и Сергей Шойгу

Решение президента России начать широкомасштабное вторжение в Украину без чётко структурированного командования российскими войсками, а также последовавшие в ходе войны многочисленные перестановки в руководстве российской группировки привели к уменьшению ударных возможностей российских войск в Украине, дезорганизации структуры командования и отсутствию единства в руководстве армией. Такие утверждения содержатся в опубликованном 30 апреля докладе американского Института изучения войны ISW), который занимается анализом событий, связанных с войной в Украине.

Как говорится в докладе, отсутствие единства в российском военном командовании и формирование в нём различных группировок - не новый феномен, однако в последнее время этот процесс достиг необычно высокого уровня интенсивности.

В докладе отмечается, что в начале вторжения Путин не стал назначать единого командующего российской группировкой, что способствовало неэффективности командования в первый период войны. Вероятно, как отмечают аналитики, Владимир Путин рассчитывал на быстрое взятие Киева и победу в войне и хотел представить её как свой собственный геополитический успех. Действия Путина сравниваются с поведением советского диктатора Иосифа Сталина во время и после Второй мировой войны, в частности, по отношению к маршалу Георгию Жукову, с которым Сталин не хотел делиться славой победителя.

В апреле прошлого года, после неудачи наступления на Киев, Путин наконец назначил генерала Александра Дворникова командующим группировки в Украине. Утверждается, что перед ним была поставлена задача к 9 мая полностью взять под контроль Донецкую и Луганскую области. После того, как она не была выполнена, на место Дворникова в конце мая был назначен генерал Геннадий Жидко.

Эти генералы, как утверждается, входили в число приближённых начальника Генштаба Валерия Герасимова. Успешное контрнаступление Украины в августе-сентябре прошлого года, однако, привело к новым изменениям в российском командовании. Путин тогда обратился, как утверждается, к людям не из орбиты Герасимова. К этому же времени относится взлёт главы Чечни Рамзана Кадырова и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В конце концов, Путин, как утверждается, в поисках поддержки ультранационалистического сообщества назначил командующим группировкой генерала Сергея Суровикина.

Впоследствии, как утверждают источники, Герасимов на встрече с Путиным в Ростове-на-Дону 18 декабря попытался убедить президента вернуть "старую гвардию" - генералов, ранее отстранённых от командования. Это сопровождалось кампанией против ЧВК "Вагнер" в подконтрольных Минобороны медиаресурсов. 11 января Герасимов был назначен командующим российской группировкой в Украине.

При этом Путин по-прежнему не отдал предпочтения ни одной из противоборствующих "фракций". Утверждается, что 22 февраля он устроил встречу между министром обороны Сергеем Шойгу и Пригожиным для того, чтобы снять разногласия между ними.

Отмечается, что Путин, как правило, прибегает к ротации командиров, а не прямо их увольняет или отстраняет от должности. Те командиры, об отставке которых сообщалось, например Александр Лапин или Михаил Теплинский, спустя несколько месяцев получали новые должности. Цель ротации - добиться того, что ни одна фигура не приобретет слишком большого политического влияния. В условиях войны, отмечают эксперты, такой стиль управления, однако, может оказаться неэффективным

Какая из группировок в российском командовании в конце концов одержит верх в аппаратной борьбе, зависит, по мнению аналитиков, от того, как будет развиваться предстоящее украинское контрнаступление. При этом отмечается, что Путину будет непросто снять с должности Герасимова, который является начальником Генштаба российских Вооружённых сил и проявлял себя как полностью лояльный президенту человек.

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