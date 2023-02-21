Пригожин обвинил Минобороны РФ в попытке уничтожить "ЧВК Вагнера"

Основатель и спонсор "ЧВК Вагнера", близкий к Путину бизнесмен Евгений Пригожин обвинил руководство Министерства обороны России в попытке уничтожить его частную военную компанию и приравнял это к измене родине. Заявление Пригожина опубликовала его пресс-служба.

В нём Пригожин утверждает, что министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов запретили передавать боеприпасы бойцам "ЧВК Вагнера". "Начальник Генерального штаба и министр обороны раздают направо и налево команды, в которых говорится о том, что "ЧВК Вагнера" не только боеприпасы не давать, а в том числе и не помогать авиатранспортом. Сейчас пришла информация, что вычеркнули получение саперных лопаток для того, чтобы парни могли окапываться. Идет прямое противодействие, которое называется никак иначе как попытка уничтожить ЧВК", – заявил Пригожин.

Конфликт "ЧВК Вагнера" с руководством Министерства обороны России развивается давно. Так в декабре бойцы с нашивкой ЧВК записали видео, в котором оскорбили главу Генштаба Валерия Герасимова и потребовали дать им снаряды. На днях Пригожин заявил о кризисе в снабжении снарядами бойцов "ЧВК Вагнера", воюющих под Бахмутом в Донецкой области Украины, но не выдвигал прямых обвинений в адрес руководителей Минобороны.

При этом Пригожин утверждает, что у российской армии нет "снарядного голода". По его словам, он знает склады, куда эти боеприпасы привозят, номера партий и даже ящиков, но всех его знакомств и связей не хватает, чтобы эти снаряды предоставили бойцам "ЧВК Вагнера", которые вот уже полгода пытаются штурмовать город Бахмут в Донецкой области.

По словам Пригожина, осенью 2022 года, пока российской группировкой в Украине командовал генерал Суровикин, проблем со снарядами у ЧВК не было, "хотя промышленность ещё скрипела", а теперь его бойцы погибают по вине военных функционеров, сказал Пригожин. "Я не тыкаю вам в нос, что вы завтракаете с золотой посуды и отправляете дочек отдыхать по Дубаям, когда русский солдат гибнет на фронте. Боеприпасы дайте в нужном количестве, которые есть на складах", – заявил основатель "ЧВК Вагнера", намекнув на роль в этом конфликте министра обороны Сергея Шойгу, дочь которого встречала Новый год в Дубае.

Ранее "Вёрстка"писала о том, что "ЧВК Вагнера" столкнулась с проблемой вывоза тел с фронта из-за конфликта Пригожина с Минобороны России.