ISW: российские войска продвинулись в промзоне под Авдеевкой

Российские войска за последние несколько суток несколько продвинулись вперёд к северо-западу и юго-востоку от города Авдеевка в Донецкой области, который обороняют украинские военные. Помимо прочего, зафиксированы успехи российских войск в промышленной зоне между Авдеевкой и Ясиноватой, бои за которую велись ещё до начала прошлогоднего широкомасштабного российского вторжения. Со ссылкой на данные геолокации видео, опубликованных ранее в сети, об этом сообщает американский Институт изучения войны.

В субботу и воскресенье российские провоенные телеграм-каналы и блогеры писали о том, что российские войска полностью взяли под контроль авдеевскую промзону. Употреблялись такие выражения, как "историческое освобождение промзоны". В провоенном сегменте телеграма распространяются стихи о том, что, взяв промзону, российские военные теперь дойдут до Карпат.

При этом ISW сообщает, что пока не нашёл визуального подтверждения этих утверждений. На видео с геолокацией за 26 ноября, как сообщает институт, можно заметить, как российская бронетехника атакует украинские позиции в северной части промзоны. Ранее российские телеграм-каналы опубликовали видео, как утверждается, захваченных украинских окопов в промзоне.

Она расположена рядом со станцией "Ясиноватая-2" к юго-востоку от самого города Авдеевка и в периоды обострения боевых действий с 2015 по 2022 год нередко становилась местом столкновений. Всё это время её удерживали украинские военные. Речь не идёт о крупнейшей промзоне Авдеевки - ещё больше площадь коксохимического комбината, который также пытаются штурмовать российские войска.

Российские войска начали штурм Авдеевки в начале октября. За это время им удалось добиться ряда локальных успехов, однако город по-прежнему не находится в окружении.

Ни украинское, ни российское военное ведомство в своих сводках не сообщают подробностей о боях в промзоне, в украинских сводках говорится лишь в целом об отражении атак вблизи Авдеевки. Российское Минобороны также не рапортовало о взятии промзоны.