ISW: удары по мостам в Крым создают условия для контрнаступления ВСУ

Украинские ракетные удары по Чонгарскому и Геническому мостам, которые связывают аннексированный Россией Крым с материком, являются частью кампании ВСУ, направленной на создание условий для будущих контрнаступлений. Об этом заявили эксперты американского Института изучения войны.

Удары были нанесены 6 августа по двум ключевым для снабжения российских войск автомобильным мостам. В результате российские силы перенаправили дорожное движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные. Это может создать значительные сбои в логистике.

Российские источники утверждают, что украинские войска использовали для ударов по мостам поставленные Великобританией и Францией крылатые ракеты Storm Shadow. ISW пока не удалось получить подтверждения перехвата этих ракет российскими средствами ПВО.

Неясно, как быстро будет отремонтирован Чонгарский мост, в том числе его железнодорожная часть, по которому украинские войска нанесли удар 29 июля.

Восстановление поврежденного моста через Генический пролив, вероятно, займет у российских властей значительно больше времени, считают эксперты американского Института изучения войны.

ВСУ методично пытаются отрезать российские войска на юге Украины и нарушить их логистику так, как это было во время Херсонского контрнаступления, предполагают эксперты.