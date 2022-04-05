Италия, Дания и Швеция объявили о высылке российских дипломатов

В Италии в Министерство иностранных дел страны вызвали посла России, чтобы объявить ему о высылке 30 российских дипломатов. Об этом сообщает агентство Nova.

О высылке 15 российских дипломатов также объявил МИД Дании. Глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде объявила о высылке трёх сотрудников российского посольства.

Ранее о решении выслать из страны дипломатов России объявили Германия и Франция. Также 4 апреля решение снизить уровень дипломатических отношений с Россией приняла Литва. Вильнюс отзывает своего посла в Москве, и предписывает российскому послу покинуть Литву. Следом за Литвой об аналогичном решении объявила Латвия.