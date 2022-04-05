Италия, Дания и Швеция объявили о высылке российских дипломатов

В Италии в Министерство иностранных дел страны вызвали посла России, чтобы объявить ему о высылке 30 российских дипломатов. Об этом сообщает агентство Nova.
О высылке 15 российских дипломатов также объявил МИД Дании. Глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде объявила о высылке трёх сотрудников российского посольства.
Ранее о решении выслать из страны дипломатов России объявили Германия и Франция. Также 4 апреля решение снизить уровень дипломатических отношений с Россией приняла Литва. Вильнюс отзывает своего посла в Москве, и предписывает российскому послу покинуть Литву. Следом за Литвой об аналогичном решении объявила Латвия.
- Высылка российских дипломатов происходит на фоне вторжения России в Украину и сообщений о том, что в пригороде Киева Буче, которую больше месяца занимали российские военные, были обнаружены тела десятков, а возможно, сотен мирных жителей. Украинские войска заняли город на днях, после отхода российской армии. После этого в сетях появились записи, на которых видно, что некоторые улицы города буквально усеяны телами убитых. Украинские власти обвиняют в убийстве гражданских российскую армию – это серьёзное военное преступление.
- Минобороны России отвергло все обвинения в убийствах мирных жителей. В заявлении ведомства говорится, что все фотографии и видеоматериалы являются провокацией и "постановкой киевского режима для западных СМИ". Министерство отметило, что российские войска были выведены из Бучи 30 марта. Минобороны также ссылается на мэра Бучи Анатолия Федорука, который сообщил, что в городе не осталось российских военных, и который при этом не упоминал о расстрелянных мирных жителях.
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