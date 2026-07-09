Италия высылает двух российских военных атташе

Глава МИД Италии Антонио Таяни объявил о высылке двух российских военных атташе. Об этом он сообщил в соцсети X.

Министр указал их имена – Иван Горбачёв и Михаил Астахов. По его словам, они должны покинуть Рим в течение трех дней.

Итальянские власти считают, что Горбачев и Астахов причастны к шпионской деятельности, выявленной в ходе расследования прокуратуры Рима.

"Москва продолжает использовать свои гибридные средства для атак на Запад и Италию. Это представляет собой серьезное и неприемлемое вмешательство в дела итальянских институтов и угрозу национальной безопасности", – заявил Таяни.

К какой именно деятельности причастны российские военные атташе, не уточняется. Возможно, решение итальянских властей связано с недавним задержанием двух человек, подозреваемых в передаче секретных сведений российской разведке.

Главным подозреваемым по делу стал 59-летний бывший сотрудник итальянской разведки. По версии следствия, он за деньги передавал информацию предполагаемому агенту российских спецслужб, который находится в Италии под дипломатическим прикрытием.

Сведения он собирал через сеть из шести источников, среди которых четверо действующих военнослужащих, занимавших должности с высоким уровнем секретности. Все они также проходят по делу.