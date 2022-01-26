Итальянское правительство пыталось отменить встречу бизнеса с Путиным

Правительство Италии просило руководителей крупнейших компаний страны отказаться от запланированной на 26 января видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают агентства Bloomberg, Reuters и газета La Repubblica со ссылкой на источники.
По данным изданий, власти просили Итало-российскую торговую палату отменить встречу или попросить не присутствовать на ней руководителей крупных компаний с государственным участием. По данным La Reppublica, после этого от встречи отказались генеральный директор нефтяной корпорации Eni Клаудио Дескальци и исполнительный директор инфраструктурной Snam Марко Альвера.
По данным Bloomberg, поводом для просьбы стало обострение ситуации на границе России и Украины. Страны ЕС согласовывают пакет санкций против Москвы на случай начала нового вторжения России на украинскую территорию.
В Кремле в среду заявили российским государственным агентствам, что официальных рекомендаций от итальянского правительства для участников встречи не было. Мероприятие состоялось. Состав его участников пока не раскрывался.
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