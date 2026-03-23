Итог переговоров США и Украины – продолжение обменов пленными

Один из итогов переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Майами – продолжение обменов военнопленными между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Украины.

"Это было бы действительно очень хорошей новостью и подтверждением того, что дипломатия работает. Надеемся, что это удастся", – рассказал Владимир Зеленский.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам встреч делегаций 21 и 22 марта написал в соцсети Х: "Конструктивные переговоры, основанные на достигнутом вчера прогрессе, были сосредоточены на ключевых моментах, необходимых для определения прочной и надежной основы безопасности для Украины, а также важнейших гуманитарных усилий в регионе".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в ходе переговоров стороны сосредоточислись на вопросах надежных гарантий безопасности и обмена военнопленными.