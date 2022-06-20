Ежегодно 20 июня отмечается Всемирный день беженцев, учреждённый Организацией Объединенных Наций для привлечения внимания к этой проблеме.

На сегодня, по данным ООН, в мире насчитывается более 100 миллионов вынужденно перемещённых лиц – на 10,7 млн человек больше, чем в конце прошлого года. И это максимум за всю историю наблюдений.

Чаще всего (в 69% случаев) люди бегут из-за преследований по политическим, религиозным или другим мотивам из Эфиопии, Венесуэлы, Ирака, Сирии и Йемене. Лидером по приёму беженцев считается Турция, где живёт почти 4 млн вынужденно перемещённых лиц.

В нынешнем году мир столкнулся с новым миграционным кризисом: после 24 февраля, когда Россия начала войну, свои дома были вынуждены покинуть около 13 миллионов украинцев. Из них пять миллионов выехали в близлежащие Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию, а также в другие государства Европы. Ещё восемь миллионов нашли себе приют в более безопасных регионах самой Украины. По данным UNICEF, каждый третий украинский ребенок покинул родной дом и находится во временном жилье.

Лидером по приёму украинских беженцев в Евросоюзе является Польша: там их почти два миллиона. За ней следуют Германия (780 тысяч), Чехия (более 366 тысяч), Турция (145 тысяч), затем – Румыния и Молдова (чуть менее 90 тысяч в каждой из стран).

Россия заявляет, что эвакуировала на свою территорию более миллиона жителей Украины, в первую очередь из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Но страна не предоставляет точных данных ни об их размещении, ни о том, какой легальный статус и какую помощь они получают.