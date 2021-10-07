6 из 10 эмигрантов уезжают из России в поисках безопасности

64 процента россиян, эмигрировавших из России, назвали причиной отъезда поиски безопасной среды. 54 процента упомянули политическую ситуацию, 51 процент — заботу о будущем своих детей. Таковы данные исследования, проведённого изданием "Такие дела" вместе с командой независимых исследователей.

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По оценке авторов исследования, с 2000 по 2020 год из России уехали от 4 до 5 миллионов граждан. Около половины из них — в страны дальнего зарубежья. Резкий рост эмиграции совпал по времени с избранием президента России Владимира Путина на третий срок в 2012 году, тогда число уехавших увеличилось сразу на треть, и в последние годы ежегодно находится у отметки 300 тысяч в год.

Авторы исследования подчёркивают, что скорее всего, это оценка снизу. Россия — третья страна в мире, после Индии и Мексике по числу уехавших из неё в другие страны эмигрантов. Всего в других странах живут не меньше чем 10,5 миллиона выходцев из России.

В 2019 году аналогичное исследование проводила редакция интернет-издания "Проект". Редакция приводила статистику запросов об эмиграции из России в поисковых системах. Их пики пришлись на начало 2014 года – разгар украинского кризиса, который закончился аннексией Крыма, и март 2018 года, когда Путин в четвёртый раз стал президентом России.